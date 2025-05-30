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習慣跑社區藥局買快篩卻撲空 基層嘆政府只給連鎖藥局

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
基層藥師協會理事長沈采穎（左）表示，與超商相比，民眾因出現疑似新冠症狀至藥局買快篩，藥師也可提供第一線衛教資訊，幫助民眾。本報資料照片
基層藥師協會理事長沈采穎（左）表示，與超商相比，民眾因出現疑似新冠症狀至藥局買快篩，藥師也可提供第一線衛教資訊，幫助民眾。本報資料照片

新冠染疫人數暴增，國內卻爆出快篩鋪貨趕不上民眾需求。3年前新冠爆發初期，政府徵召全台社區藥局發放快篩、酒精、口罩等物資，已養成民眾在社區藥局購買防疫物資習慣。不過，今年疫情再起，政府卻只將家用快篩鋪貨4大超商及連鎖藥局，社區藥局反而拿不到貨，民眾跑社區藥局欲購買快篩，卻撲空。此舉也引發基層藥師不滿，質疑政府圖利財團、便宜行事。

有藥師在群組向公會訴苦，表示自家藥局每天都被民眾詢問有沒有快篩，自己卻進不到貨，只能「轉介」民眾至超商購買；反觀住家附近超商，上架不只一家廠商製造家用快篩。基層藥師協會理事長沈采穎說，政府不僅反應慢半拍，自己看新聞才知道疫情升溫，趕緊叫貨，後續處理也便宜行事，找廠商徵收快篩，且只鋪貨至超連鎖藥局，已導致基層藥師怨聲載道，認為政府圖利廠商。

沈采穎說，家用快篩亂象百出，有社區藥局藥師反應，自己想買快篩，發現購買價格比超商還高，還有業者要求社區藥師先匯錢，但不保證進貨時間，反而是連鎖藥局、超商一下就能拿到貨，社區藥局有販售快篩需求，疫情時也擔任發放快篩重任，衛福部長邱泰源卻稱「有些社區藥局沒在賣」而不願鋪貨，導致民眾撲空，根本不知民生擊鼓，應引咎下台。

根據衛福部食藥署，本周快篩產能預計有60萬劑，下周可累計120萬劑。沈采穎說，政府只願意鋪貨連鎖藥局，背後是「找大老闆商量就好」的便宜行事心態，其實要鋪貨社區藥局，只要比照過去疫情時的模式，把快篩送至全台24地方藥師公會，有需求社區藥局藥師至公會購買，速度也很快，且與超商相比，民眾因出現疑似新冠症狀至藥局買快篩，藥師也可提供第一線衛教資訊，幫助民眾。

沈采穎說，多數社區藥局仍等不到家用快篩進貨，看到衛福部在媒體上說法，進貨意願降低，甚至有已經付錢訂金藥局取消訂單，認為屆時即使成功進貨，時間也已經延誤，此情況並非民眾之福。國內連鎖藥局僅占2成、社區藥局占8成，政府目前可做的，是將60萬劑家用快篩，至少半數依人口數分配至各地方藥師公會，若周一送達，藥師取貨之後民眾就可開始在藥局購買，不會再撲空。

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