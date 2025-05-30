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避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部部立21家綜合醫院將在6月1日起開設新冠特別門診及夜診，盼分流人潮，避免急診壅塞再現，減輕醫學中心、重度急救責任醫院量能。圖為衛福部桃園醫院。本報資料照片
衛福部部立21家綜合醫院將在6月1日起開設新冠特別門診及夜診，盼分流人潮，避免急診壅塞再現，減輕醫學中心、重度急救責任醫院量能。圖為衛福部桃園醫院。本報資料照片

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月1日起開設新冠特別門診及夜診，盼分流人潮，避免急診壅塞再現，減輕醫學中心、重度急救責任醫院量能。

根據疾管署監測預估，本周門急診將達6萬人次，連續8周疫情上升，高峰時單周染疫上看將達20萬人，恐超過去年夏季疫情高點。衛福部長邱泰源昨日在部務會議中指示，所屬醫院應全力協助；附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐協調醫院加開新冠特別門診，併盤以物資儲備量。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒說，雖然急診尚未出現壅塞，但近期在門診已經觀察到新冠病人明顯增加，為避免新冠疫情上升快速，以及端午連假造成感染的風險影響，21家部立綜合醫院自6月1日起加開COVID-19特別門診與夜診，預計每月將增加924診；周一至周五上午及晚上、周六上午開設1診，周日及端午在急診分流看診。

目前全國26家衛福部部立醫院防疫物資充足，抗病毒藥總計有第一線口服藥倍拉維（Paxlovid）1428人份、第二線口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）690人份，其他如清冠1號125人份、新冠疫苗402人份、新冠快篩1萬4486人份、A／B流快篩1萬378人份。

王裕煒說，部屬醫院與衛生局和疾管署建立溝通平台遇不足則即時撥補，也請各院協調及垂直整合當地的醫療量能，調配急性病床和加護病房協助減輕醫學中心和重度級急救責任醫院急診壅塞情形。

王裕煒說，今年3月時面對流感、腸胃炎等患者增加，部立醫院也曾加開門診分流，並在執行1個多月後視疫情趨緩而關閉，在分流過後呈現不錯。

王裕煒提醒，加強落實個人防疫，除接種疫苗外，勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，建議在醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所等，都能夠佩戴口罩，如身體有發生異狀，除佩戴口罩之外，可至衛福部所屬醫院或鄰近合約診所就醫，以降低群體感染風險，做好防疫工作。

醫學中心 衛福部 疫情

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