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新冠疫情升溫 新北近10日接種疫苗人數是疫情前4.15倍
新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估，此波疫情全台累計染疫人數上看180萬人。新北近10日接種疫苗人數，為疫情前的4.15倍，衛生局指出，新冠JN.1疫苗對國內目前流行病毒株仍有保護效果，提醒尚未接種疫苗的民眾盡快接種。
衛生局統計，新北近2周，5月19日至29日新冠疫苗接種1萬843人，為疫情前，5月5日至18日接種2611人的4.15倍，尚餘1.6萬餘劑，新冠疫苗由中央配賦，新北將視疫苗接種情形調整申請量，以提供市民接種需求。
衛生局提醒，接種新冠疫苗為預防感染併發重症最有效方式，新冠JN.1疫苗對國內目前流行病毒株仍有保護效果，請年滿6個月以上且尚未接種JN.1疫苗民眾，儘早到合約院所或社區接種站接種，另已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者3類高風險對象，應再接種第2劑，保障自身健康。
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