端午連假首日 交通疏運狀況一次看

5月30日是端午節連假首日，29日省道部分路段有車多或壅塞情形，在國道客運部分，29日西部國道客運共計行駛6,963班次，疏運133,075人，疏運人數較113年同期減少7%；東部國道客運路線共計行駛1,734班次，疏運32,397人，疏運人數較113年同期增加7%。

公路局指出，30日返鄉及出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路(北部台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段)，主要省道幹道(台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段)及觀光景點聯外道路(台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段)，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。

公路局已規劃省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾多加利用幸福公路App、CMS及警廣獲得相關路況與旅行時間資訊；為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已請客運業者於114年端午連假期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

至於在國道方面，29日全日交通量為 104.8百萬車公里，為平日年平均 (92百萬車公里)之1.1倍，國5交通量為2.7百萬車公里，為平日年平均(2.5百萬車公里)之1.1倍，昨日西部國道於下午16時後車流逐漸增加，受到下雨影響，車多路段包括國1南向東湖至台北、桃園至中壢、湖口至新竹、三義至台中系統、安定至永康，北向汐止系統至五堵；國3南向安坑至樹林，其餘路段路況正常，整體車流於20時起陸續紓解。至於今日0-5時平均交通量為8.1百萬車公里，為平日年平均(4.0百萬車公里)之2倍；預估今日交通量為121百萬車公里。

7時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口-新竹、彰化系統-彰化，其餘路段交通狀況大致正常。另截至上午7時，交通量為14.3百萬車公里，今日相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

北部及中部地區天氣已逐步轉晴，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日上午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間，詳細路況預報圖。

高公局呼籲民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，另南部地區仍有短暫陣雨，雨天行車前務必保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，以確保行車安全。

在空運部分，交通部次長林國顯昨日由交通部航政司長韓振華、民航局長何淑萍及臺北航空站主任鄭堅中陪同，他表示，今年端午連假從5月30日至6月1日，共有3天，民航局已與各相關單位協調，提前規劃各項應變措施，並請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，也協調航港局及國防部適時協助疏運，以確保旅客順利返鄉。今日整體疏運情況大致良好。

何淑萍表示，應對端午節疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，國內航線預計將提供1,386架次，約11.5萬個座位，其中澎湖、金門、馬祖離島管制航線共計提供1,202架次，約10.7萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

依據氣象署天氣預報，端午連假節前受鋒面影響，部分地區可能有豪大雨等情況，離島航班較易因天候影響異動，民航局也再次提醒旅客留意最新氣象與航班資訊，做好行程規劃，查詢最新航班資訊，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，以確保行程順利。