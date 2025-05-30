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端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午連假天氣逐漸好轉，明天溫度逐漸回升。周日、下周一溫度持續回升，東南部地區有焚風發生機率，北台灣地區溫度可能比較高一些。本報資料照片
端午連假天氣逐漸好轉，明天溫度逐漸回升。周日、下周一溫度持續回升，東南部地區有焚風發生機率，北台灣地區溫度可能比較高一些。本報資料照片

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不錯、回暖一些，下周一西南風影響，南部地區防範大雨，東南部可能有焚風發生機率。特別要注意下周二、周三屬於滯留鋒面影響期間，可能會有短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象發生機率，尤其西半部可能會有大雨等級以上發生可能性，這兩天要特別留意。

林定宜表示，北台灣地區水氣逐漸減少當中，鋒面逐漸南移到巴士海峽，南部、東南部、東部地區還是可能有一些局部短暫陣雨，不過雨勢到下半天逐漸趨緩。今天吹的是東北季風，北部、東北部還是稍微涼一些，中南部早晚也是比較涼，整體來講天氣感覺還是滿舒適的。

明天端午節，林定宜表示，天氣算是這幾天相對穩定的，溫度因為隨著東北季風逐漸減弱，因此溫度也會逐漸回升。

林定宜表示，周日華南附近有一道鋒面逐漸醞釀生成，台灣附近西南風的風向，此時南方雲系帶來比較多的水氣，所以南部、東南部、東部地區下雨機率比較高一些。下周一鋒面稍微前進一些，台灣附近吹的是西南風，帶來暖濕和不穩定的天氣，所以中南部下雨機會比較高一些。

下周二鋒面逐漸移動到台灣上方，林定宜表示，所以下周二、下周三台灣受到鋒面影響，天氣非常不穩定，這兩天注意短延時強降雨的情形。下周四鋒面逐漸南移，比較靠近南部、東南部的地方天氣還是不穩定，其他像是山區午後還是會有局部短暫雷陣雨。

今天天氣預報方面，林定宜表示，今天是水氣減少的過程，雨勢也會逐漸趨緩，各地溫度早晚比較涼一些，北部地區20至28度，滿舒適的，中南部高溫可以上看到30度以上，東半部高溫26、27度左右，澎金馬也都不會下雨，所以今天天氣屬於雨勢趨緩的過程。

未來降雨趨勢，林定宜表示，明天端午節隨著東北季風逐漸減弱，所以明天算是相對穩定的天氣，除了東部、東南部可能不定時短暫雨之外，其他地區注意午後山區可能比較局部的短暫雷陣雨，降雨量質不至於太大。

周日隨著南方雲系北移，水氣又開始增加，南部、東南部、各地山區午後下雨機會比較高一些。林定宜表示，下周一隨著西南風逐漸增強，所以帶來暖濕不穩定的空氣，因此東南部降雨機率高，且會有不定時降雨情形，尤其南部地區特別留意會有局部大雨發生的機率，其他山區、近山區平地都可能有午後雷陣雨情形。

林定宜表示，下周二、下周三鋒面逐漸通過，下周二東南部也有不定時短暫陣雨或雷雨，南部會有較大雨勢發生機率；下周三全台各地都會有局部短暫陣雨或雷雨出現，特別是西半部地區防範局部大雨發生機率，而且可能出現短延時強降雨等劇烈天氣。

林定宜說，這波鋒面移動比較緩慢一些，所以稱為滯留鋒面，下周四鋒面南移靠近台灣南邊，所以南部和東南部降雨機率比較高。

溫度趨勢，林定宜表示，今天還是受到東北季風影響，各地早晚比較涼一些，隨著東北季風逐漸減弱，明天溫度逐漸回升。周日、下周一溫度持續回升，由於下周一西南風比較偏強，所以要注意東南部地區會有焚風發生機率，北台灣地區溫度可能比較高一些。下周二、下周三隨著鋒面逐漸接近影響，再加上這兩天降雨明顯，溫度又會稍微下降一點，轉為濕涼的天氣型態。

林定宜表示，周日至下周二金馬可能有低雲或霧影響，交通往返留意航班資訊。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 端午節 梅雨 東北季風 強降雨

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