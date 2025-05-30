南橫公路向陽路段邊坡工程 6/2起雙向機動管制
南橫公路向陽路段因進行邊坡工程，6月2日至8月31日實施雙向機動式交通管制通行，管制時間為週一至週五上午8時至下午5時，中午12時至下午1時不管制。
交通部公路局關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，台東縣海端鄉台20臨105線41K+700路段（南橫公路向陽路段）進行上邊坡掛網岩栓噴凝土護坡等工程，由於刷坡掛網時碎石會飛濺至路面，影響用路人行車安全，但受限施工路段路幅狹窄，工區位置坡面陡峭且腹地不足，無法闢設施工便道，又考量碎石掉落清理路面等施工機具須占用道路方能施作。
因此，預定自6月2日至8月31日，每日早上8時開始至下午5時實施道路雙向機動式管制。
管制時間，每週一至週五上午8時至中午12時及下午1時至5時，機動式管制通行，彈性管制時間為15至20分鐘，中午12時至下午1時不管制。星期六及星期日不管制。
林進芳表示，若遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。
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