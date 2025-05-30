快訊

再爆料立委叫醫院高層「報到」卻放鴿子 施景中曝1線索：良心何安？

BLACKPINK高雄場票價出爐！最高8800「售票日期曝光」

評／防軍公教當中共同路人 卻防不住綠共滲透國安核心

南橫公路向陽路段邊坡工程 6/2起雙向機動管制

中央社／ 台東縣30日電

南橫公路向陽路段因進行邊坡工程，6月2日至8月31日實施雙向機動式交通管制通行，管制時間為週一至週五上午8時至下午5時，中午12時至下午1時不管制。

交通部公路局關山工務段長林進芳今天上午告訴中央社記者，台東縣海端鄉台20臨105線41K+700路段（南橫公路向陽路段）進行上邊坡掛網岩栓噴凝土護坡等工程，由於刷坡掛網時碎石會飛濺至路面，影響用路人行車安全，但受限施工路段路幅狹窄，工區位置坡面陡峭且腹地不足，無法闢設施工便道，又考量碎石掉落清理路面等施工機具須占用道路方能施作。

因此，預定自6月2日至8月31日，每日早上8時開始至下午5時實施道路雙向機動式管制。

管制時間，每週一至週五上午8時至中午12時及下午1時至5時，機動式管制通行，彈性管制時間為15至20分鐘，中午12時至下午1時不管制。星期六及星期日不管制。

林進芳表示，若遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

向陽 南橫

延伸閱讀

驚！台中大里傳工地下陷波及電桿倒塌停電 台電搶修中

目睹白鼻心路殺瞬間 玉管處小編心碎記錄悲劇現場

北高雄濱海自行車道未連貫海岸線 議員批浪費絕美景觀

影／下雪？華江橋滿地白色泡沫 竟是滿載清潔劑貨車遭追撞

相關新聞

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

新冠疫情升溫 新北近10日接種疫苗人數是疫情前4.15倍

新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估，此波疫情全台累計染疫人數上看180萬人。新北近10日接種疫苗人數，為疫情前的4.15...

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道下午10地雷路段曝

今天端午節連續假期首日，目前國道各路段車流順暢。北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。

黑鮪魚大豐收 漁業署公告6月5日零時起停止捕撈

東港黑鮪魚大豐收，昨日單日交易473尾，為今年最高。因全國黑鮪魚捕獲量已快接近今年配額，農業部漁業署昨日公告，今年度太平...

世壯運住房率破7成、商圈漲2成 業者透露房價未漲關鍵

雙北世壯運為期14天賽程今落幕，不只選手拚搏，商圈、旅宿業也搶攻業績，現金券使用率已超過6成5，商圈業者也說至少增加2成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。