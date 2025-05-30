快訊

NBA／尼克G5成功續命！布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

想玩遊戲買桌機、筆電到底差在哪？網曝選購盲點：光看型號數字超危險！

宥勝爆離婚遷居！慈惠神隱3周突發聲 陪孩子抄心經吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

端午連假首日返鄉出遊潮激增 全台易壅塞道路看這查

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午連假期間，重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供
端午連假期間，重點路段交通疏導措施。圖／公路局提供

今天是端午節連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，公路局公布省道易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。

公路局說，銜接國道快速公路易壅塞路段，北部有台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部為台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部則是台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。

易壅塞的主要省道幹道方面，公路局說，包括台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段；觀光景點聯外道路易壅塞路段則有台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段。

公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線銜接國3中和交流道路段、台65線銜接國3土城交流道路段、台2線紅樹林至淡水竹圍路段、中部台74線成功至快官西向路段、台74線霧峰至大里二西向路段、台74線西屯至太原路段、台18線嘉義至中埔西向路段、南部台86線仁德系統西向路段、台1線永康南下路段、台88線大寮至五甲系統西向路段。

國道客運部分，公路局表示，昨天西部國道客運共計行駛6963班次，疏運13萬3075人，疏運人數較去年同期減少7%；東部國道客運路線共計行駛1734班次，疏運3萬2397人，疏運人數較去年同期增加7%。

公路局說，今年端午連假推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。

端午連假期間，主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
端午連假期間，主要城際道路易壅塞路段。圖／公路局提供
端午連假期間，銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供
端午連假期間，銜接國道易壅塞路段。圖／公路局提供
端午連假期間，觀光風景區易壅塞路段。圖／公路局提供
端午連假期間，觀光風景區易壅塞路段。圖／公路局提供

觀光景點 端午節 國道客運

延伸閱讀

端午連假天氣好轉 收假日水氣增 後續西南風+鋒面影響

影／視察端午節疏運 陳世凱：交通路況整合到民眾最熟悉的1968發布

鋒面來襲九河分署防汛每天5次監測 端午連假續戒備

端午連假何處去？桃園這家百貨立蛋挑戰送金蛋

相關新聞

新冠疫情升溫 新北近10日接種疫苗人數是疫情前4.15倍

新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估，此波疫情全台累計染疫人數上看180萬人。新北近10日接種疫苗人數，為疫情前的4.15...

端午連假晴熱 「梅雨」下周二抵達 西半部嚴防劇烈天氣

5、6月梅雨季，典型滯留鋒面遲至月底仍未出現，不過，中央氣象署預報員林定宜表示，明天東北季風逐漸減弱之下，端午節天氣還不...

專家預估今年颱風襲日機會高尤其8至10月 台灣該關注這1點

今年首颱「蝴蝶」遲未生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據日本氣象協會（Tenki...

避免急診壅塞再現 部立醫院6月起開設新冠特別門診分流

新冠疫情近期上升快速，疾管署預估會在6月底至7月初達到高峰，此波恐釀全台180萬人染疫。衛福部部立21家綜合醫院將在6月...

不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

今天端午節連續假期首日，目前國道各路段車流順暢。北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。

端午連假首日返鄉出遊潮激增 全台易壅塞道路看這查

今天是端午節連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，公路局公布省道易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。