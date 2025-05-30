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端午連假首日返鄉出遊潮激增 全台易壅塞道路看這查
今天是端午節連假首日，返鄉及出遊車潮將湧現，公路局公布省道易壅塞路段，建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，避開壅塞路段及時段。
公路局說，銜接國道快速公路易壅塞路段，北部有台65線銜接國3土城交流道、台64線銜接國3中和交流道；中部為台74線銜接國3快官及霧峰交流道；南部則是台18線銜接國3中埔交流道、台86線銜接國1仁德系統及銜接國3關廟交流道、台88線五甲至鳳山路段。
易壅塞的主要省道幹道方面，公路局說，包括台9線蘇花、南迴公路、台61線鳳鼻至香山、竹南及中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段；觀光景點聯外道路易壅塞路段則有台2線關渡至淡水、萬里至大武崙及福隆路段、台3線古坑至梅山路段。
公路局表示，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含北部台64線銜接國3中和交流道路段、台65線銜接國3土城交流道路段、台2線紅樹林至淡水竹圍路段、中部台74線成功至快官西向路段、台74線霧峰至大里二西向路段、台74線西屯至太原路段、台18線嘉義至中埔西向路段、南部台86線仁德系統西向路段、台1線永康南下路段、台88線大寮至五甲系統西向路段。
國道客運部分，公路局表示，昨天西部國道客運共計行駛6963班次，疏運13萬3075人，疏運人數較去年同期減少7%；東部國道客運路線共計行駛1734班次，疏運3萬2397人，疏運人數較去年同期增加7%。
公路局說，今年端午連假推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
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