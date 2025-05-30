2025夏天上班族必備清單！十大消暑法寶大公開 對抗流汗崩潰日常

擁有「它們」就能清爽度過酷暑！

夏天最惱人的是剛踏出家門準備上班的那一刻，通勤族立刻被太陽的聚光燈鎖定，彷彿走上熱舞伸展台；騎車族更慘，停個紅燈就像坐進移動式蒸氣烤箱。還沒進公司，人已經熟透，妝花、汗狂流，瀏海塌到變條碼，早上那點努力維持的好心情，瞬間融成一灘心碎熱水。

但最讓人崩潰的是—你一臉狼狽衝進辦公室，身邊同事卻像剛拍完時尚大片，臉乾爽、妝容服貼、衣服一滴汗都沒有。就問：這些人是不是偷開了夏日外掛？！

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理「上班族十大消暑神器」，從通勤路上到辦公室全面守護你的儀容與舒適感，讓你即便在37度高溫也能帥氣優雅、氣場全開！快來看看那些被網友大推的夏季小物，讓你跟汗水說掰掰，用最從容的姿態，清爽度過整個夏天。

No.1 防曬衣

gozo提供

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說到上班族夏季必備的防曬神器，「防曬衣」絕對榜上有名！現在市面上推出了各式各樣輕薄、透氣又兼具時尚感的防曬外套，有些貼心設計附帶帽子，讓你在酷暑下也能安心出門，不僅防曬有感，更能展現個人穿搭風格。

每逢夏季，防曬外套總會在網路上掀起話題，除了標有防曬係數的機能性外套，今年還有另一個清爽新選擇，gozo全新推出的「冰Q棉冰感輕盈連帽外套」。這款外套採用原紗涼感速乾涼皮布料，融合尼龍與彈性纖維，不僅觸感Q彈舒適，還具備出色的吸濕排汗效果。表面經過特殊涼感加工，穿上瞬間就能感受到沁涼膚觸，為夏日帶來降溫體驗。

寬版剪裁結合口袋折邊設計，穿著更自在、實用度更高；搭配帶有音樂元素的印花點綴，無論是日常通勤或戶外活動都輕鬆百搭，兼具機能與時尚感。

No.2 涼感衣

gozo提供

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「每到夏天這盆地就像大烤爐，這個季節的穿搭只有一個重點：涼！」拯救上班族汗如雨下的火熱通勤日常，當然一定需要入手一件「涼感衣」！別以為它只是件普通的衣服，涼感衣其實就是穿得住的冷氣機，讓你騎車不再汗如下雨、搭捷運不再像擠進烤箱，就連午休外出買飯也可以輕鬆優雅。

為了讓夏天穿搭更舒適，許多品牌開始投入涼感面料的開發。例如gozo「SO COOL衣藏所」針對不同族群推出四款兼具機能與舒適的涼感面料，根據生活型態量身打造！

其中，冰藻泥取自天然藻類與礦物成分，搭配特殊冷感工藝，不僅質地親膚、觸感柔滑，還具備吸濕排汗功能，特別適合容易流汗、怕黏膩的族群。

如果你是敏感肌或重視親膚感的人，那麼選擇以永續木漿製成的天絲 TENCEL™會是好選擇。布料擁有自然光澤，透氣性佳，不刺激肌膚，穿起來柔滑又安心。

對於每天通勤或久坐辦公室的族群，冰Q棉能瞬間降溫，快速帶走汗水，Q彈材質貼身卻不緊繃，幫你整天保持乾爽舒適。

而經常在外奔波、需要長時間穿著的業務族，則可以選擇SORONA®材質，不僅耐洗耐穿、不易皺，還能維持輕盈透氣，穿再久也不悶熱。

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No.3 太陽眼鏡

示意圖／Pexels

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你也有騎機車、開車、走在路上害怕眼睛被陽光直射的困擾嗎？這種時候就要派出「眼睛專用的冷氣機」——太陽眼鏡！一副好的墨鏡可以為你遮擋通勤時的紫外線，依照臉型、穿搭選擇合適的款式，增添不少魅力值，給人一種「職場菁英」的感覺，還能適時遮住眼神，避免透露出自己的情緒。

日前有PTT鄉民針對開車適合用墨鏡夾還是太陽眼鏡討論，「有度數的偏光太陽眼鏡，這真的值得投資」、「我有三種墨鏡，第一支通勤用，夾式的墨鏡，一般戴眼鏡要拔拆很方便，進隧道也就翻起來即可；第二種是一般墨鏡，戴起來跟夾式的雷同；第三種是自行車墨鏡，全包墨鏡比前兩種多遮擋側光，高速的時候相當推薦」。

No.4 防曬乳

示意圖／Pexels

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夏天上班想要穿著短袖、短褲，但是又害怕被太陽攻擊，這種時候你的包包一定要準備防曬乳！除了注意防曬乳上的SPF（Sun Protection Factor）、PA（Protection Grade of UVA），保護皮膚不被曬紅、曬傷，以及對肌膚的老化、深層傷害，也可以根據個人需求挑選不黏膩、不泛白、控油、潤色、抗汗等功能，趕時間的話還可以使用防曬噴霧，從臉到腳一次搞定，戴上隱形防護盔甲，戰勝夏日可怕的紫外線。

近期有網友在Threads分享日本人在背部貼膠帶實測不同品牌的防曬乳，沒想到不僅在短短一日突破466萬人次觀看，還有上萬名網友轉發分享，「推理膚寶水的防曬！真的好用曬不黑還有潤色效果」、「從大學就用Biore防曬，擦完臉上還有光澤感，真的防曬」、「ALLIE也很厲害欸」。

No.5 扇子、隨身風扇

示意圖／ChatGPT

高溫的天氣通勤已經累壞不少上班族，有時候才剛走出捷運站、下公車，不到3分鐘背部就已經濕成地圖。此時掏出扇子、隨身風扇，根本就是為自己開啟VIP微風通道！不論是傳統摺扇、廣告扇子，還是掛脖款、手持款、桌上型隨身風扇，風來了、心靜了，汗也乾了，連工作效率都能up up。

除了Dcard、PTT等論壇出現眾多網友實測，還有不少人分享，「最近真的熱到爆，每天一出門就想找冷氣房鑽，這時候有一台『冷敷手持風扇』真的超重要，不只吹風還可以降溫冰敷，根本是行動冷氣啊」、「外出的時候人手一台手持風扇，已經成為了夏日的救命法寶，無論是逛街、等車通勤、上班辦公室、露營、野餐都少不了這小小的風扇」。

No.6 遮陽帽

示意圖／ChatGPT

示意圖／ChatGPT

具備遮陽功能的帽子不再只是頭髮沒洗、上班前來不及整理亂髮的裝飾品，現在也是上班族出門在外避免曬成紅蝦的秘密武器！不論是經典的棒球帽、鴨舌帽，還是可愛的漁夫帽、附有後頸布的遮陽帽，你可以選擇自己喜歡的款式配戴，整張臉都能在陰影保護圈內。一頂好的遮陽帽，不只是造型配件，更是你與紫外線搏鬥的終極法寶。

有網路賣家對此特別設計適合上班族穿戴的帽子，「這款加寬帽簷遮陽帽，不僅能有效遮陽防曬，還特別設計可掛口罩扣環，讓你戴口罩更方便，減少耳朵壓迫感」、「這款頭臉頸披肩護頸防曬帽不僅實用，而且非常百搭。無論是出門旅行還是日常通勤，都是你的最佳防曬伴侶」。

No.7 面罩、口罩

示意圖／pexels

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新冠疫情後，2024年曾有網友在PTT上以「大家出門還會戴口罩嗎？」為題發文，除了釣出不少人回應「只有騎車會」、「診所醫院要戴啊，不然會被唸」、「會過敏還是盡量戴著，空氣太差了」，也有人透露「會，順便防曬」。

由此可見，口罩、面罩已經成為人人必備的消暑雙寶，特別是上班族通勤時配戴口罩，不僅可以防曬，還能防灰塵、防社交，如果你受不了傳統面罩的悶熱感，不妨試試涼感透氣材質的款式。別再把面罩或口罩當成疫情的「過時配件」，今年夏天，它們也能搖身一變，成為你的防曬降溫小幫手，讓你走在太陽下也能保持清爽不黏膩。

No.8 遮陽傘

示意圖／ChatGPT

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你也有中午外出買便當，從頭頂曬到腳底，宛如參加「太陽無差別攻擊大賽」的經驗嗎？只要快速撐開手上的遮陽傘，就能為你的肌膚撐起一道紫外線防護罩。市面上也有許多雨傘兼具輕巧好攜帶、晴雨兩用等功能，款式設計從耐看的素面到圓點、格紋、圖案樣式通通都有，讓你自帶一片行動陰影區，還能在熱氣蒸騰的街頭優雅前行。

遮陽傘已成為網友公認上班族的烈日救星，「買菜、上課等現在很常在日頭赤炎炎的時候出門，尤其我都是走路，不撐傘真的很容易曬傷、而且很熱，加上午後雷陣雨，出門會帶一把迷你折疊傘遮陽、遮雨都可以用，很安心」。

No.9 涼感濕紙巾

示意圖／ChatGPT

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頂著烈日趕著搭公車、擠捷運，一早滿頭大汗衝進辦公室，冷氣還沒發威，臉上油光四射已經讓你的心情不美麗。這個時候拿出包包裡的「涼感濕紙巾」，輕輕往皮膚一擦，就能讓你有感降溫，冰冰涼涼滑過肌膚的快感，就連壓力也一起被拭去，讓你瞬間找回最好的工作狀態。

不少消費者也在網購平台上大力推薦GATSBY涼感系列潔面濕紙巾，「GATSBY潔面濕紙巾（冰爽型）超值包使用後肌膚瞬間清新，冰涼感讓人愛不釋手，是夏季必備的清爽良伴」、「GATSBY潔面濕紙巾超值包，清潔效果卓越，使用後肌膚清爽不油膩，非常推薦讓肌膚隨時保持潔淨」。

No.10 防曬手套

示意圖／ChatGPT

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現在的防曬手套早就不再是媽媽們的專利，不僅顏色和款式超級齊全，就連設計也越來越時尚，兼具防曬功能又能搭配OOTD。不論是騎機車、YouBike，還是頂著大太陽走去捷運站，不用把手縮進袖口，一雙防曬手套在手，就能幫你阻擋手部曬斑、紫外線危機，秒變身夏日職場生存王者。

防曬手套也深得許多機車族、上班族的喜愛，「一出門豔陽高照，不僅防曬乳塗好塗滿，外套、手套、圍裙也是通通都不能少」、「手套：避免只有手背被狂曬，長斑產生色差」、「開車、騎車一定要戴口罩跟手套防曬，外套跟防曬裙也要，不要忘記墨鏡！！！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年05月11日至2025年05月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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