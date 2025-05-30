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專家預估今年颱風襲日機會高！尤其8至10月 台灣該關注這1點

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專家預估今年颱風襲日機會高尤其8至10月 台灣該關注這1點

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
日本氣象協會（Tenki.Jp) 針對2025年西北太平洋的颱風預估。圖／取自日本氣象協會（Tenki.Jp)
日本氣象協會（Tenki.Jp) 針對2025年西北太平洋的颱風預估。圖／取自日本氣象協會（Tenki.Jp)

今年首颱「蝴蝶」遲未生成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據日本氣象協會（Tenki.Jp) 針對2025年西北太平洋的颱風預估，結論是颱風發生數接近氣候正常值，發生時間集中在7-10月。

至於颱風發生地點，吳聖宇表示，日本氣象協會預期較為接近日本（偏北），颱風沿著太平洋高壓侵襲日本的機會較高，為轉向型颱風，尤其是在8至10月。

對於台灣來說，吳聖宇表示，要注意颱風在北轉的過程中，是否接近或影響台灣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 氣象署 日本

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