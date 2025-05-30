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上午8時2分宜蘭外海規模5.3地震 8縣市有感

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供
小區域有感地震報告。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午8時2分，在宜蘭縣政府東方116.5公里，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5.3地震，地震深度126.4公里。

各地震度級：宜蘭縣地區最大震度1級、花蓮縣地區最大震度1級、新竹縣地區最大震度1級、台北市地區最大震度1級、、台中市地區最大震度1級、苗栗縣地區最大震度1級、南投縣地區最大震度1級、雲林縣地區最大震度1級。

地震

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