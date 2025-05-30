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端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

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端午連假轉晴熱 吳德榮：下周二傍晚鋒面到大範圍降雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣，白天轉熱。本報資料照片
今天各地天氣先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣，白天轉熱。本報資料照片

今天開始為期3天的端午連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面已在巴士海峽、繼續南移，各地先後好轉，為零星短暫雨之後、轉多雲時晴的天氣；白天轉熱。今天北部19至28度、中部20至32度、南部21至34度、東部20至32度。

明天端午節，吳德榮說，各地晴朗穩定，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。周日各地晴時多雲，午後有局部短暫雷陣雨的機率；各地白天偏熱。下周一、下周二台灣在暖氣團內，各地晴時多雲，熱如炎夏；南方水氣多、不穩定度提高，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後擴展至其他地區。

至於下一波鋒面何時來，吳德榮表示，下周二傍晚起至下周三梅雨季第5波移動性鋒面影響，帶來大範圍降雨。下周四鋒面南移，上半天仍有明顯降雨，下半天逐漸好轉。下周五至6月8日鋒面在巴士海峽、繼續南移減弱，各地好轉、氣溫升；南方水氣多、大氣不穩定，午後有活躍的局部雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

下周二傍晚起至下周三梅雨季第5波移動性鋒面影響，帶來大範圍降雨。記者侯永全／攝影
下周二傍晚起至下周三梅雨季第5波移動性鋒面影響，帶來大範圍降雨。記者侯永全／攝影

鋒面 巴士 吳德榮

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