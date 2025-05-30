連假3天高溫炎熱防午後熱對流雷雨 端午節天氣最好、水氣最少

隨著鋒面逐漸南下遠離，陰雨綿綿的天氣型態昨晚告一段落，今天端午節連續假期首日，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，端午節連續假期不再受到鋒面的影響，不過降雨仍然會發生，主要是午後因為熱力作用產生的雷雨，溫度也會比較炎熱，外出防曬防中暑。

今天鋒面南下至巴士海峽，台灣附近位於鋒面後東北季風影響的範圍，水氣明顯減少，天氣風險公司說，南部、恆春半島及台東一帶在清晨到上午仍然會有短暫陣雨機會，中午之後恢復多雲或有陽光的天氣，中北部、宜蘭及花蓮一帶則是多雲到晴的天氣為主，中南部山區午後會有局部熱對流雷雨，降雨集中在山區，平地比較不受影響。

溫度方面，天氣風險公司表示，由於東北季風的影響，今天北部、東半部高溫大約26至29度，中南部高溫可達30至32度或以上，較為炎熱。

明天端午節，天氣風險公司表示，預估將是天氣最好、水氣最少的一天，東北季風逐漸減弱轉為偏東風，花東地區、恆春半島有零星短暫陣雨，中南部山區午後仍有局部雷雨機會，降雨仍以山區為主，平地受影響有限。北部、東半部白天高溫回升到30至32度或以上，中南部高溫32至34度或以上，各地都較為炎熱。

周日收假日，天氣風險公司表示，隨著大環境風向轉為偏南風，水氣有增多的趨勢，迎風面雲林以南地區、恆春半島及台東一帶雲量增多，並有局部短暫陣雨機會，白天在陸地上的熱對流發展也會變得比較明顯，包括西半部山區、東半部地區可能都會有午後熱對流雷雨出現的機會，天氣會變得比較不穩定一些。各地溫度持續炎熱，高溫普遍上看32至34度或以上。

天氣風險公司表示，下周西南季風強度較為增強，台灣附近水氣較偏多，迎風面的中南部地區降雨機會較高，其他地方也容易有午後熱對流雷雨。

至於再下一波鋒面，天氣風險公司表示，預估將在下周二晚間到下周三之間通過台灣，中北部地區可能再有一次較大雨勢發生機會，有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。