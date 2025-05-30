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不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

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不斷更新／端午連假首日轉晴出遊潮 國道11地雷路段曝

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
端午節連續假期首日，北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。本報資料照片
端午節連續假期首日，北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。本報資料照片

（5:20更新）

今天端午節連續假期首日，目前國道各路段車流順暢。北部及中部地區天氣逐步轉晴，可能有大量出遊車潮。

根據警廣即時路況，今天清晨4時55分，有自小客車行經國道1號五楊高架南向楊梅休息站出口，不明原因撞分隔島，占用外側車道，該事故已於清晨5時4分排除。

高速公路局表示，今天重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、寶山-茄苳、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢、西向仁武-左營端等路段。建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

高公局預估今天國道交通量為121百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工。

端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
端午節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供

彰化 國道

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