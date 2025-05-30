端午連假天氣好轉 收假日水氣增 後續西南風+鋒面影響

今天開始端午連假，中央氣象署表示，今天除了南部、花東地區及中部山區仍有局部降雨之外，其他地區會轉為多雲的天氣型態，而且有降雨的地區也會逐漸趨緩。

氣象署發布濃霧特報，今天清晨中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義已出現能見度不足200公尺的現象。

氣溫方面，受到東北季風及降雨的影響，今天清晨中部以北、花東低溫20至22度，南部及台東低溫則是22至24度，白天氣溫稍回升，北部、東半部高溫26至28度，中南部高溫29至32度，但入夜後北部仍稍涼，低溫20至22度，留意氣溫變化，適時增添衣物；澎湖23至28度，金門21至27度，馬祖20至24度。

明天東北季風減弱，各地氣溫回升；水氣減少，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨。

周日環境為偏南風，水氣增多，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；各地比較悶熱，且各地都有局部午後短暫雷陣雨的機率，各地山區並有局部較大雨勢發生的機率。

下周一環境轉為西南風，迎風面的中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

下周二鋒面接近，除了中南部地區受西南風影響，持續不定時有局部短暫陣雨或雷雨之外，其他地區轉為有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

下周三鋒面影響，西半部、東北部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區有局部大雨發生的機率，東南部地區有局部短暫陣雨，留意有短延時強降雨的機率。

下周四鋒面通過，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周五鋒面位於巴士海峽，下周六、6月8日環境逐漸轉為偏南風，水氣偏多，南部、東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一至下周二西南風偏強，東南部地區有焚風發生的機率。

周日至下周二偏南風到西南風帶暖溼空氣北上，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。