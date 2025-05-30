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山區居民看牙難 仁愛將再增醫療站

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
仁愛鄉前年設立互助村牙醫醫療站，仍有不少部落因地點偏遠，看牙醫得長途奔波。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉前年設立互助村牙醫醫療站，仍有不少部落因地點偏遠，看牙醫得長途奔波。圖／南投縣政府提供

南投縣偏鄉牙醫師嚴重不足，仁愛鄉力行等偏遠部落看牙得開車1.5小時，縣議員林庭秝說，縣內牙醫人力持續減少，偏鄉長期無醫可看，衛生局長陳南松證實全縣牙醫人力減至157人，但力拚今年下半年開診。

林庭秝說，南投全縣牙醫師登記僅164人，多集中在市區，山區與原鄉幾無醫可看。衛生局長陳南松表示，登記僅剩157人，且人力持續萎縮。

林庭秝強調，2023年衛生局雖在仁愛鄉互助村設牙醫醫療站，但仁愛鄉幅員遼闊，村落相距甚遠，例如精英、力行、發祥等村落居民前往就診，單程往返就需1至2小時，「牙痛也得忍」。她強調，偏鄉居民不是次等公民，不該因地處偏遠就被遺忘。

她指出，仁愛鄉的牙醫資源與人口需求極不對等，長期缺乏人力，應積極設醫療站，並優化設備與人員配置，吸引醫療人才到偏鄉。且設點只是第一步，更需配套包括牙醫師偏鄉津貼、推動巡迴牙科醫療車制度等，讓偏鄉民眾獲得穩定的牙科照護。

陳南松表示，南投縣牙醫人力不僅偏少且年齡偏高，一名牙醫服務人口數是全國平均數的2倍以上，偏鄉醫療面臨巨大挑戰，縣府已向中央爭取經費，預計在仁愛鄉精英村增設牙醫醫療站，補強霧社、互助醫療站。

醫療站預算約200萬元，地點將選在便於力行與鄰近村落前往的交通節點，計畫由台中市牙醫師公會支援人力，力拚今年下半年開診。

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