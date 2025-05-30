聽新聞
0:00 / 0:00

台中民營停車場收費 遭怨比住宿貴

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導
民進黨議員林祈烽（中）指出，台中民營停車場乃至非法停車場收費離譜，建議市府全面規定每日收費上限。記者陳敬丰／攝影
民進黨議員林祈烽（中）指出，台中民營停車場乃至非法停車場收費離譜，建議市府全面規定每日收費上限。記者陳敬丰／攝影

台中市有近千處合法停車場，約3分之2民營，議員指出民營停車場收費太貴，1天最高近3000元，遑論非法停車場，呼籲市府全面訂收費上限。交通局表示，持續巡查輔導，並增設公有停車場，以市場機制壓低民營停車場價格。

民進黨籍議員林祈烽昨在議會質詢，指台中市有951處合法停車場，民營停車場占614處，由於停車場法未規定每日收費上限，業者可以漫天開價，部分停車場每小時收120元，單日最高收2880元，民眾投訴「停車比住宿還貴」，已影響到城市觀光與經濟發展。

林祈烽指出，許多停車場以每小時計費，他曾停車1小時又1分鐘，被收2小時費用，建議台中市府率全國之先，研議停車時間從第二小時開始，改為每分鐘計費，許多停車場都改為智慧收費，理論上可精確計算到每分鐘。

「非法停車場的稽查力道嚴重不足！」林祈烽表示，據他了解，全市有近400處非法停車場，但去年交通局僅稽查166場次、查獲18場次，裁罰8.1萬元；稽查次數不足，罰鍰過低，不足以嚇阻違規，市府應增加預算人力全面普查。

交通局長葉昭甫表示，公有停車場每小時收費不超過40元，民營停車場每小時不超過100元，特殊個案可申請到120元；政府會適度控制停車場收費價格，但不宜全面規定收費標準，要從市場機制著手，市府已積極增闢公有停車場，便宜的停車場增加，民營停車場收費也會隨市場機制降價。

是否考慮每分鐘計價收費？葉昭甫指出，系統上沒問題，但實務上許多民眾仍習慣到繳費機繳費，繳費完畢到離開停車場必然超過1分鐘，若採每分鐘計費容易出現爭議；市府目前研議推動區間計費，比如每半小時甚至每15分鐘計費。

葉昭甫表示，持續稽查非法停車場，今年已稽查130多場次，不過全市停車場數量非常多，每天都會出現變動，全面普查較困難，會增加巡查人力，也向民眾宣導，停車場若沒有在收費處掛停車場登記證，就屬非法停車場。

延伸閱讀

台中市議員建議停車第2小時以分鐘計費 市長盧秀燕：可研究

媲美天龍國！台中民營停車場一天近3千元挨批 市府：加強稽查

公車駕駛難尋…台中業者盼提高運價 市府近期開審議會

台中Go會員人數突破4.5萬 搭公車規畫路線都方便

相關新聞

2023年最賺錢醫院 林口長庚8連霸

衛福部健保署昨公布一一二年度醫院財報，二三七家醫療院所中，最賺錢醫院前五名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、...

拚端午改運！威力彩頭獎27連摃 下期頭獎累積獎金飆8.4億

今天晚上開獎的威力彩頭獎又摃龜，累積連摃次數來到27次，台彩預估下期（6月2日開獎）銷售金額約2億元，頭獎累積獎金上看8...

不會開E500型？司機員稱「未接受訓練」 台鐵致歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29）日一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，但在新竹站換班時，竟發生司機員自稱不會開，結果無法接...

端午連假首日 國道南向車潮多

今天是端午連假首日，台鐵交通量大，國道南向車潮多，高公局呼籲西部國道南向用路人，上午六時前或中午十二時後出發，國五南向則是上午五時前、下午五時後出發。

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

健保署公布112年醫院財報，醫務本業虧損前10名中，台大癌醫虧損2億元，賠錢第4多，和信治癌醫院賠1億6,000萬元，排...

皮膚暗藏疾病前兆？身體出現「3異狀」恐為糖尿病警訊

糖尿病是一種因胰臟無法正常分泌胰島素，或身體細胞無法正確利用胰島素所引起的慢性疾病，其中，第二型糖尿病往往與肥胖、不良飲食及缺乏運動等生活習慣有關，且因為發展過程緩慢，不少人直到出現併發症才察覺罹病。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。