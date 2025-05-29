綠色金融 助醫界減碳轉型

醫療永續面臨挑戰，碳費明年五月開徵，專家估算，醫療院所一年恐需要繳納三八○億元，目前雖暫緩徵收，仍對醫界形成龐大壓力。台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲指出，金管會已帶動銀行、保險與證券業進入減碳投融資市場，同步推動綠色金融，盼協助醫療院所結構轉型。

「健康醫療永續發展推動委員會」昨天成立，委員王儷玲指出，政府多年前推動綠色金融行動方案，每年不斷加值更新內容，已有不少銀行協助醫院導入綠色供應鏈、進行碳盤查與無紙化流程，初步已見成效，除醫學中心，更希望協助中小型醫療機構轉型，未來結合綠色保險，推動「健康促進保單」，鼓勵預防醫學與健康管理。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠則提醒，成立委員會希望要針對健康醫療永續困境「治本」，而非「治標」，否則無法帶來正面且力挽狂瀾的效應。

黃正忠建議，對接二○五○淨零路徑藍圖與國家社會結構變遷，應個別擬訂二○三○、二○四○、二○五○不同階段的政策目標。

另外，黃正忠指出，應加強宣揚台灣醫療科技的先進與全球發展潛力，包括醫療院所先進醫術、科技業轉型投入先進醫療設備的成功典範，台灣醫療產業已發展成世界典範，但價值鏈必須找到更健全的支撐體系，改變已逐漸瓦解的現況。

王儷玲說，台灣永續金融與企業影響力協會將組成「綠色醫療聯盟」與「健康醫療小組」，提供醫療機構永續轉型所需的資源與輔導，同時串聯金融、科技、學術與政府部門，共同建構完整的永續醫療生態系。

金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君也指出，金管會鼓勵金融機構，將資金投入符合社會效益專案，如醫療永續等。