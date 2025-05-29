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健康醫療永續發展推動委員會成立

聯合報／ 記者陳雨鑫許凱婷／台北報導
立法院厚生會與財團法人厚生基金會攜手成立「健康醫療永續發展推動委員會」，昨天舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（前排右三）擔任召集人，國立陽明交通大學校長林奇宏（前排右二）擔任主任委員，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與財團法人厚生基金會攜手成立「健康醫療永續發展推動委員會」，昨天舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（前排右三）擔任召集人，國立陽明交通大學校長林奇宏（前排右二）擔任主任委員，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會。記者林伯東／攝影

氣候變遷與人口高齡對全民健康造成衝擊，由立法院厚生會與財團法人厚生基金會發起、聯合報健康事業部協辦的「健康醫療永續發展推動委員會」昨天成立，邀集跨領域專家，提出四大建言，包括提升全民永續識能、強化醫療綠色治理、穩健健保與人力結構，並透過永續資金推動醫療減碳轉型。

「健康醫療永續發展推動委員會」也是立院第一個讓健康和永續對話的平台。國民黨立委萬美玲為召集人、陽明交通大學校長林奇宏擔任主任委員。厚生會會長蘇巧慧、副會長陳菁徽、秘書長王正旭也到場響應。萬美玲表示，氣候變遷與健保結構失衡已成健康隱憂，醫療轉型時不我待。林奇宏指出，唯有理解衝擊，才能打造具韌性的永續醫療。

多位專家提及「人才」議題，護理師公會全聯會理事長陳麗琴說，醫界流傳「得護理者得天下」，政府應將護理人力納入國家永續指標。立委蘇清泉認為，人才流失，薪資是關鍵，倡議護理師起薪至少十萬元、其他醫事人員七萬元。台灣醫院協會理事長李飛鵬說，醫護勞務費凍漲卅年、健保總額偏低是健保兩大死結，必須解決。

醫院評鑑暨醫療品質策進會董事林啟禎也表示，醫療永續最大挑戰在於健保制度。總統府國策顧問簡文仁表示，健康台灣是全民願望，也是藍綠白共識，必須跨領域、跨部會、跨黨派、跨世代思考。

衛福部醫福會副執行長林名男說，醫療機構在非生產事業中碳排量最大，碳排加劇氣候變遷使病人增加，醫療院所最終得負擔更多照顧責任。陳菁徽表示，衛福部輔導醫療院所培養永續人才，應著重資源不足地區。社區醫療協會秘書長申哲也說，區域與地區醫院需要政府協助，否則將衝擊分級醫療。

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩說，從媒體角度觀察，醫療院所營運成本增加，加上健保財務、人才流失等，讓醫療院所挑戰更巨大，政府目前獎勵措施有限，醫院的特殊性也容易讓減碳走到極限。聯合報倡議健康永續，站在民眾端發聲，也將扮演與產官學溝通橋樑。

立法院 減碳 永續

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