新冠疫情升 邱泰源道歉：快篩鋪貨慢了

新冠疫情急遽攀升，衛福部疾管署預估此波疫情全台累計染疫人數上看一八○萬人。近期基層診所、藥局傳出抗病毒藥物、快篩試劑缺貨，尤其快篩讓民眾跑遍藥局買不到。衛福部長邱泰源昨天首度道歉，坦言鋪貨慢了。行政院長卓榮泰則指示，評估快篩試劑最大需求量，協調業者調整產能。

衛福部昨赴行政院報告「新冠疫情現況及因應作為」。卓榮泰說，端午連假有許多國人結伴出遊或返鄉團圓，衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，並建議赴醫院診所等人潮聚集所場所都能佩戴口罩。

中部診所醫師施勝桓說，有七十五歲患者出現呼吸道症狀，找了好幾家藥局沒有快篩，最後在美式賣場買到，結果真「二條線」確診，折騰半天才開立口服抗病毒藥物。台南多家藥局快篩缺貨，民眾詢問電話不斷。中華民國診所協會全聯會理事長廖文鎮說，很多診所面臨醫用快篩試劑、抗病毒藥物「雙無」窘狀。

廖文鎮建議，若有家用快篩，過期仍可自行使用，若症狀明顯或呈陽性可直接到醫院掛急診。衛福部預計六月二日召集醫療團體商討對策。邱泰源則表示，快篩試劑已在三大超商鋪貨，廠商日以繼夜增產，本周預計鋪貨六十萬劑，下周鋪貨一二○萬劑，「抱歉，生產鋪貨過程多了一、二天，但很快就會有貨，請大家放心。」

疾管署副署長羅一鈞說，此波疫情於六月底至七月初達高峰，可能超過去年夏季疫情高點，廿八日疫苗接種人數達一點五萬人，創今年單日最高紀錄，近三天接種人數累計三點八萬人，是上周同期一點九萬人的一點九倍，預估本周新冠門急診就診人數突破六萬人次。

基層藥師協會理事長沈采穎指出，五月十五日有三廠商、四品牌領有販售快篩執照，衛福部食藥署卻在廿一日多核准一家廠商也能販售，三級醫療器材許可證核准需近一年，如今僅三個工作天就發，令人匪夷所思。食藥署副署長王德原說，該家廠商去年七月就已申請，只能說是巧合，剛好趕上疫情高峰。