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端午連假首日 國道南向車潮多

聯合報／ 記者甘芝萁／台北報導

記者甘芝萁／台北報導

今天是端午連假首日，台鐵交通量大，國道南向車潮多，高公局呼籲西部國道南向用路人，上午六時前或中午十二時後出發，國五南向則是上午五時前、下午五時後出發。

交長陳世凱昨午前往台北車站視察，聽取台鐵、高鐵、高公局及公路局等單位的端午疏運簡報。台鐵連假期間平均每天載客人次為七十七萬人次，連假全線交通量今天會最大，高鐵疏運高峰則落在六月一日收假日，約有卅一點六萬人次。

國道部分，國三「新竹系統至燕巢系統」將採單一費率再八折，並且在每日○至五時離峰時段，全國道將暫停收費。今日國道多為南向車流，高公局將於國一、國五實施時段性南向入口封閉。

陳世凱指出，民眾可多利用國道客運，端午節連假針對九十條國道客運路線，提供平日優惠票價或原票價六折等優惠措施。近日新冠疫情再起，他也呼籲民眾搭乘大眾運輸時都戴口罩。

今天雨勢稍見喘息，東半部及恆春因迎風面影響，仍有零星小雨，前往花東旅客宜備輕便雨具。雨勢減緩後氣溫回升，中南部白天高溫上看三十四、三十五度；北部與宜蘭約三十一度，濕度高。不過連假後段西南風增強、鋒面再度接近，天氣可能轉趨濕熱不穩，出遊最好保持彈性。

高鐵 端午節 國道 台鐵

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