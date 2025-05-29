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醫療本業虧 2癌症醫院上榜

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

衛福部健保署公布一一二年醫院財報，醫務本業虧損前十名中，台大癌醫虧損二億元為賠錢第四多，和信治癌醫院賠一億六千萬元排名第七。台大癌醫分院院長楊志新感嘆，「單靠健保，台大癌醫不可能永續經營」，癌症治療根本是不計成本的投入，從和信跟台大癌醫的數據可以驗證。

根據和信治癌醫院財報，近五年醫務利益率約負百分之四至七之間，每年本業虧損介於一億五千萬元至兩億六千萬元不等。台大癌醫近三年醫務本業虧損則介於五千萬元至兩億元之間，醫務利益率為負百分之一至近負百分之五。

楊志新說，受健保給付影響，癌症治療根本不敷成本，「藥價差」是各大醫院獲利支撐之一，但癌症用藥給付價錢低，根本沒有藥價差，醫院甚至是賠本治療。不論醫院，癌症治療幾乎都是賠本生意，因其他綜合醫院有輕症或是其他科別可以綜合醫務收益，但是癌症治療醫院不適用。

「健保制度應該支撐治療重症，而非輕症」，楊志新說，輕症雖滿足多數人需求，但目前重症給付卻不足，甚至還有很多需要自費的項目，如質子治療費用昂貴，投資設備成本高，醫院投資僅能考量患者治療效果，不計成本。如果光靠健保支應，醫療院所無法永續，目前醫院是靠社會善心人士捐贈，才得以繼續提供服務。

和信醫院小兒腫瘤內科醫師陳榮隆說，癌症治療一定虧損，不可能「拉客人」，面對的不是重病就是大病，如造血幹細胞置換，幾乎做一個賠一個，但和信醫院在董事長黃達夫、院長褚乃銘的理念支持下，治療不考慮財務成本，只希望把病人照顧到最好。

癌症 健保給付

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