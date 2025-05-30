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勞動部公布職類別薪資 加薪也找不到人？ 房務員不到3.1萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

疫後旅宿業缺工嚴峻，業者宣稱即使加薪仍招募不到房務員，近日傳出勞動部下半年有條件開放旅宿移工，但據勞動部昨公布「一一三年職類別薪資調查」，住宿業房務員去年月薪三萬九四一元，對比前年同期薪資三萬二四六元，一年僅加薪六九五元。

勞動部說明，職類薪資調查以從事工業及服務業的事業單位為調查對象，一一三年調查於八月間辦理，統計項目包括七月底各職類全時受僱員工(含外籍移工，不含雇主、自營作業者、無酬家屬工作者及部分工時受僱者)人數、七月平均每人經常性薪資等，回收有效樣本計九九五三家。

因疫後旅宿業大缺工，業者頻要求開放引進移工，勞動部為此推動旅宿專案媒合，設定北部薪資必須達三萬元、其他地區達二點八萬元，截至去年底結案，旅宿房務職缺數一六八五個，成功媒合一○三六人，媒合率六十一％。

根據統計，旅宿職缺平均薪資二萬九七二○元，其中不到三萬者占四成，三萬到三萬二占四成二，薪資在三萬二千元以上的職缺，僅一成九。

由於旅宿業者以加薪也找不到人肯當房務員、人力缺口無法補足為由，要求政府開放旅宿移工，行政院長卓榮泰上周鬆口將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工，交通部觀光署本周也說已跟勞動部達成共識，將有條件開放移工從事旅宿業，並採專案方式，另設移工語言能力、雇主條件等門檻，細節待勞動部下半年公布。

不過，除了勞動部專案媒合率大幅提升，根據勞動部昨天公布的職類別薪資調查，住宿業清潔及家事工作人員(含房務人員)在去年月薪為三萬九四一元，相較前年同期三萬二四六元，一年以來僅加薪六九五元。

此外，最高薪的職業為航空駕駛員，月薪卅二點三萬元，精算師廿一點二萬元次之，醫師十八萬元居第三；最低薪的職業為洗滌工、熨燙工月薪二萬九八二八元，其次為鞣(製)革、毛皮及皮革工作人員二萬九九五○元、廢棄物收集工及回收資源分類工三萬二八一元。

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