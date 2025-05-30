聽新聞
0:00 / 0:00

2023年賺錢醫院 林口長庚8連霸

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部健保署昨公布一一二年度醫院財報，最賺錢醫院前五名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總。林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首。記者許正宏／攝影
衛福部健保署昨公布一一二年度醫院財報，最賺錢醫院前五名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總。林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首。記者許正宏／攝影

衛福部健保署昨公布一一二年度醫院財報，二三七家醫療院所中，最賺錢醫院前五名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總，林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首；虧損前五名則是屏東榮總及龍泉分院、國仁醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、金門醫院。

依「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，領取健保給付逾二億元院所須公開財報。健保署醫務管組長劉林義說，此次公開財報的醫療院所中，本業近八成呈現結餘。整體盈餘前五名，林口長庚五十六億元、高雄長庚四十四億元、中國附醫卅一億元、台中榮總卅億元、台北榮總廿億元。

但醫院盈餘可能大多來自停車場、美食街等非醫務收入，林口長庚獲利五十六億元，非醫務收入達五十四億元，其中股利卅六億元。若以醫務本業利益排行，中國附醫最賺錢，共賺了近廿七億元，其餘依次為高醫十二點六五億元、台中榮總十點卅七億元、中山附醫八點二億元、新竹馬偕七點四八億元。

有近二成醫院療所醫務收支短絀，劉林義說，其中虧損最多醫院，分別是屏東榮總及龍泉分院虧一點六六億元、國仁醫院虧六四○○萬元、門諾壽豐分院虧二八○○萬元、玉里慈濟二七○○萬元、金門醫院一四○○萬元。屏東榮總及龍泉分院醫務收入虧損一點九五億元，雖然非醫務收入有結餘，整體仍虧損。

醫務本業收入最賠錢醫院，基隆長庚位居第一，虧損三點二七億元，其次為台大生醫和台大新竹虧損三點一二億元，台大癌醫虧損二點○九億元、屏東榮總及龍泉分院分別虧損一點九八億元、和信治癌醫院虧損一點六四億元。

劉林義說，一一二年度醫院收入較一一一年略為下降。去年推動燈塔醫院計畫支持營運，地區醫院虧損卅九家中，有十七家屬於燈塔型醫院。另外，人事費用占醫務支出比率為百分之四十六點六，較一一一年增加百分之一，顯示多數醫院在員工薪資與人力支出略有增加，研判是多聘僱人力或加薪所致。

醫改會執行長林雅惠說，健保署公開醫療院所財報，建議將財報與醫院門住診轉診率、護病比、輕症治療比率等連合，有助更了解健保財務流向。

長庚 衛福部 股利 健保署

延伸閱讀

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

醫師投書未真實反映台灣健保 國際期刊「刺胳針」撤稿

68歲男肺部結節…肺癌治療3年 台中榮總揪出這菌非罹癌

健保9項新制上路！自費醫療查詢平台、早產兒藥物納給付

相關新聞

拚端午改運！威力彩頭獎27連摃 下期頭獎累積獎金飆8.4億

今天晚上開獎的威力彩頭獎又摃龜，累積連摃次數來到27次，台彩預估下期（6月2日開獎）銷售金額約2億元，頭獎累積獎金上看8...

不會開E500型？司機員稱「未接受訓練」 台鐵致歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29）日一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，但在新竹站換班時，竟發生司機員自稱不會開，結果無法接...

醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

健保署公布112年醫院財報，醫務本業虧損前10名中，台大癌醫虧損2億元，賠錢第4多，和信治癌醫院賠1億6,000萬元，排...

皮膚暗藏疾病前兆？身體出現「3異狀」恐為糖尿病警訊

糖尿病是一種因胰臟無法正常分泌胰島素，或身體細胞無法正確利用胰島素所引起的慢性疾病，其中，第二型糖尿病往往與肥胖、不良飲食及缺乏運動等生活習慣有關，且因為發展過程緩慢，不少人直到出現併發症才察覺罹病。

錢灑下去 護理人力就來了？醫界揭真相：制度才是關鍵

醫療體系近年面臨嚴重的醫護人力短缺問題，影響醫療服務品質與民眾健康權益。中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴，今天在...

對付高熱量粽子 營養師教你控制熱量不NG

端午節將屆，粽子常使用高油脂及高熱量食材，像是糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等，有些粽子糯米及餡料常以油先熱炒，一顆肉粽熱量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。