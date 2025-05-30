2023年賺錢醫院 林口長庚8連霸

衛福部健保署昨公布一一二年度醫院財報，二三七家醫療院所中，最賺錢醫院前五名分別為林口長庚、高雄長庚、中國附醫、台中榮總、台北榮總，林口長庚連續八年拿下最賺錢醫院榜首；虧損前五名則是屏東榮總及龍泉分院、國仁醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院、金門醫院。

依「全民健康保險醫事服務機構提報財務報告辦法」，領取健保給付逾二億元院所須公開財報。健保署醫務管組長劉林義說，此次公開財報的醫療院所中，本業近八成呈現結餘。整體盈餘前五名，林口長庚五十六億元、高雄長庚四十四億元、中國附醫卅一億元、台中榮總卅億元、台北榮總廿億元。

但醫院盈餘可能大多來自停車場、美食街等非醫務收入，林口長庚獲利五十六億元，非醫務收入達五十四億元，其中股利卅六億元。若以醫務本業利益排行，中國附醫最賺錢，共賺了近廿七億元，其餘依次為高醫十二點六五億元、台中榮總十點卅七億元、中山附醫八點二億元、新竹馬偕七點四八億元。

有近二成醫院療所醫務收支短絀，劉林義說，其中虧損最多醫院，分別是屏東榮總及龍泉分院虧一點六六億元、國仁醫院虧六四○○萬元、門諾壽豐分院虧二八○○萬元、玉里慈濟二七○○萬元、金門醫院一四○○萬元。屏東榮總及龍泉分院醫務收入虧損一點九五億元，雖然非醫務收入有結餘，整體仍虧損。

醫務本業收入最賠錢醫院，基隆長庚位居第一，虧損三點二七億元，其次為台大生醫和台大新竹虧損三點一二億元，台大癌醫虧損二點○九億元、屏東榮總及龍泉分院分別虧損一點九八億元、和信治癌醫院虧損一點六四億元。

劉林義說，一一二年度醫院收入較一一一年略為下降。去年推動燈塔醫院計畫支持營運，地區醫院虧損卅九家中，有十七家屬於燈塔型醫院。另外，人事費用占醫務支出比率為百分之四十六點六，較一一一年增加百分之一，顯示多數醫院在員工薪資與人力支出略有增加，研判是多聘僱人力或加薪所致。

醫改會執行長林雅惠說，健保署公開醫療院所財報，建議將財報與醫院門住診轉診率、護病比、輕症治療比率等連合，有助更了解健保財務流向。