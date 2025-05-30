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專家：重外籍輕本籍 本末倒置

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

政府修法鬆綁延攬外籍人才，台灣人力資本市場公司執行長晉麗明表示，政府除了積極延攬外籍人士外，也要檢視國內人才是否充分運用，正視年輕人就業兩極化，否則重外籍、輕本籍，反而本末倒置。

晉麗明表示，台灣人才的確仍有缺口，但政府要更細緻釐清人才缺口結構，才不會弄錯方向。過去政府就曾修法鬆綁外籍人才攬才，此次再放寬，表示過去延攬效果不好，目前各國都在搶才，連東南亞各國也積極搶人，政府應該也是感受各國對人才大鬆綁，也凸顯台灣人才缺口不足，因此要更開放，人才才能進來。

但晉麗明提醒，台灣面臨的人才問題內外皆有，政府除了將眼光放在外籍人士，內部人才要先好好把握。首先，把重心放在來台念書的東南亞各國學生應是首選，因為政府投入教育資源，當然要先把握住。

其次，要正視台灣本國籍人力是否充分運用？例如學用落差狀況，青年就業能否改善，否則重外籍、輕本籍，就是本末倒置。像是理工人才在科技業薪資及就業機會都好，但民生消費產業提供的薪資及工作機會相對差，文法商學生往網紅，網路創業等方向走，形成不穩定就業，與理工組出現嚴重失衡。

如果因此有很多國內培養的人才無法直接為產業所用，不能充分就業充分運用，這也是國家的損失，這部分還有很大努力空間。

此外，愈來愈多中高齡人力，一直沒被善加運用，非常可惜，很多人不是找不到工作，就是被提早退休，這些都是勞動力很大的浪費。

外籍白領

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