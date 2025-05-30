你喜愛吃到飽嗎？／年輕 盡情享受美食 老年 食物不宜過量

年輕時，常跟同事去吃到飽餐廳，明蝦、九孔、干貝、冰淇淋…，平常家裡難得吃到的美食，都可以讓我盡情的吃，有一種滿足又賺到的感覺。那個年代的吃到飽是沒有限制用餐時間的，吃飽了休息一下，天南地北的聊，再繼續慢慢吃，吃到頂喉嚨，真的「賺到」了，才滿足的打道回府。

到了中年，我當保母，帶一個小學生，兒童節請她吃飯，她點了七分熟的牛排。上菜時，我看到那牛排有一點五公分厚，比臉還大，懷疑她真的能吃完嗎？果然一陣子後，她開始肚子痛。我很緊張跟她說，「別吃了，休息一下。」但她的肚子愈來愈痛，趕緊帶她去看腸胃科醫師。原來是消化不良，吃一顆藥就會舒服些。

進入老年後，我幾乎不再去吃到飽的餐廳了，一方面年紀大食量沒那麼大了，另一方面也是覺得為了「划算」讓自己吃進過多的食物，其實是花錢又不健康的事。

吃到飽最吸引人的便是划算、超值的感覺，但吃一餐所費不貲，是否「賺到」，可能還得精算。不過，沒去體驗過，不知道其滋味，因此年輕時偶一為之無妨，但為了自己的荷包，為了自己的健康，還是不宜常吃。