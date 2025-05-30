外科 神刀手／台灣首位外科女醫 林靜芸 巧手隆乳闖出名號

「這雙手縫縫補補了50年。」身為台灣本土首位女性外科醫師，林靜芸自民國64年起執刀，一針一線地修補勾勒出無數人的幸福，成千上萬名傷者、患者的人生因她而改變。年少時未能如願進入心臟外科，成為生命歷程中的小遺憾，但她並不執著，想著只要做好眼前的事，當個快樂的油麻菜籽。

林靜芸幼時調皮好動，讓開設診所的醫師父親有些頭痛，原本讓她學彈鋼琴，有朝一日成為鋼琴家，常以「聽到鋼琴聲，我才可以好好的開刀」為由，希望女兒靜下心來學琴。但事與願違，她始終順著本性，四、五歲時，常看著父親動刀，彷彿是另一種遊戲。

父親是偶像 她成小助手

民國四、五○年代，林靜芸成了父親執刀時的小助手，在進行切胃、割除盲腸、切除甲狀腺等手術時，負責監視病人的脈搏及呼吸，並每5分鐘向父親回報。對從小將手術室當成遊戲場的林靜芸來說，父親是她的偶像，眼看父親的忙碌，她希望能夠幫忙，因而立志當外科醫師。

台大醫院外科部近年招募住院醫師困難，今年的10位第二年住院醫師在宣布各分科名單後，旋即走了3人，原因為進不到整形外科。林靜芸說，世事難料，50年前，她將心臟外科視為第一志願，被拒絕後，走當時沒人要做的整形外科。反觀現在不少小學弟、小學妹卻將醫美整形視為終極目標，寧願放棄在台大執醫的榮耀。

傳統華人社會，常將女性比喻為油麻菜籽，隨風飄散，落在哪裡就在哪裡生根發芽，不能選擇，只能接受現實。不過，林靜芸媽媽想法先進，總是叮嚀著女兒，「不要做油麻菜籽，要有能力決定自己的命運」。

回顧自己求學、執醫等人生歲月，林靜芸如今有了不同想法，她認為，在全然不知未來命運的情況下，當個快樂的油麻菜籽也不錯，不要過於執著。如果始終糾結著「無法成為心臟外科醫師」這事，自己可能成為一個不快樂的整形外科醫師，當然也無法協助許多民眾改變人生。

「這些個案宛如我的孩子。」林靜芸一邊點著電腦螢幕上數百個小檔案，一邊說著這些患者傷者的人生故事。正因有她超凡的外科縫補技藝，以及視病猶親的關懷，陪著眾多患者走過人生低谷，迎向另一階段美好人生。

一名30多歲女性患者在LINE上這樣寫著「林醫師，下一次回診，我可以抱抱妳嗎？」丈夫偷吃背叛，已經夠慘了，小三竟然登門潑硫酸，讓她面目全非，前後動了12次手術，拉皮、植皮，忍受劇痛，在林靜芸巧手縫補下，傷疤逐漸變淡，讓她勇敢地走出幽暗，重回校園執教。

患者因她鼓勵 改變人生

林靜芸從不選病人，10幾年前幫一名從事八大行業的女性整形、隆乳，在診治及手術過程中，一再提醒「錢好賺，但不能亂花，一定好好投資自己，補習英文，學打高爾夫球，才有機會改變人生」。

幾年後，兩人在餐會巧遇，對方已是某家上市上櫃企業主的正宮，晉身名流階層。宴會後夫人告訴她「林醫師，感謝當年妳給我的指點，我才能有今天。」正因眾多醫病間親密回饋，構築出滿滿的成就感，讓現年70多歲的她仍堅守醫療崗位，持續縫補著許多人不幸福的人生。

傳統台灣社會男尊女卑，醫界更是如此，身為台灣第一位女性外科醫師，林靜芸表示，並未受到打壓，外科醫師是醫界最樂觀自信的群組，知道該如何尊重女性與珍惜女性。她當年進台大外科時年紀輕，被暱稱「妹妹」，到了馬偕因為懷孕生產，也受到許多照顧，林靜芸感激當年的同事，大家一起學習與服務。

獨當一面 寫下多個第一

林靜芸表示，台大住院醫師歷練階段，相當紮實，白天在教授執刀時，幫忙拉勾、剪線，到了晚間值班，就得獨當一面。那時院內所有外科住院醫師均相互較勁，在激烈地競爭下，林靜芸不枉台灣第一外科女醫師封號，率先完成了台大醫院第一例顯微皮瓣手術，以及全國首例腋下隆乳手術，在整形外科領域，闖下了自己的一片天。

對於年輕世代的外科醫師，林靜芸表示，最重要的核心價值為精確診斷，與病人相處，做好醫病溝通，而不是只想著如何提高手術技巧，這個刀怎麼開？這個針怎麼打？甚至成為「直美」醫師，未受任何專科訓練，直接至醫美診所賺錢。

至於女醫師，林靜芸提出兩大建議，一為積極爭取行政職位，提高自己在職場的能見度；再者，多參加國內外學術研討會，才能持續精進，擴展人脈，累積經驗。她以自身為例，年輕時常帶兒子林之晨出席許多醫學會，親子同時學習。

林靜芸

●年齡：74歲

●現任：

聯合整形外科診所院長

台大醫院兼任主治醫師

●紀錄：

整形外科醫學會創會以來連任18屆理監事

台灣本土首位女外科醫師

1982年十大傑出女青年

●手術次數：

手術次數超過一萬次

林靜芸的手掌長寬：21×19公分。記者曾學仁／攝影

●手掌長寬：

21×19公分