對付高熱量粽子 營養師教你控制熱量不NG

糖尿病是一種因胰臟無法正常分泌胰島素，或身體細胞無法正確利用胰島素所引起的慢性疾病，其中，第二型糖尿病往往與肥胖、不良飲食及缺乏運動等生活習慣有關，且因為發展過程緩慢，不少人直到出現併發症才察覺罹病。

2025-05-29 20:03