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對付高熱量粽子 營養師教你控制熱量不NG

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
端午節將屆，一顆肉粽熱量可能高達700卡，若吃過量，恐造成消化不良，屏東縣社區營養推廣中心營養師教大家健康5技巧過端午。圖／屏東縣衛生局提供
端午節將屆，一顆肉粽熱量可能高達700卡，若吃過量，恐造成消化不良，屏東縣社區營養推廣中心營養師教大家健康5技巧過端午。圖／屏東縣衛生局提供

端午節將屆，粽子常使用高油脂及高熱量食材，像是糯米、花生、五花肉、鹹蛋黃等，有些粽子糯米及餡料常以油先熱炒，一顆肉粽熱量可能高達700卡，若吃過量，恐造成消化不良，屏東縣社區營養推廣中心營養師教大家健康5技巧過端午。

5技巧分別為：

1、搭配蔬菜，增加膳食纖維：享用粽子時，可搭配花椰菜、青木瓜絲、玉米筍或海帶絲等涼拌蔬菜，不僅能均衡營養，還能減少消化負擔。

2、選擇健康食材，減少負擔：以瘦肉、屏東毛豆、五穀米或屏東紅藜取代傳統糯米，能降低熱量攝取，並提供更多纖維、礦物質及維生素，幫助維持腸道健康。

3、善用天然香料，減少精製調味料：利用薑黃、青蔥、蒜頭或辣椒等天然香料增添風味，取代高鈉醬油膏及甜辣醬，減少鈉與精製糖的攝取，有助於維持身體健康。

4、適量食用，避免身體負擔：傳統粽子建議一天最多食用一顆，並與親友分享美味，享受佳節氛圍同時，能避免熱量攝取過高造成健康問題。

5、保持運動習慣，幫助消化：在家觀賞划龍舟競賽，不妨站起來活動筋骨，每天走路7000步，每周運動150分鐘，不僅幫助消化，還能增加體力，讓身體更加健康。

屏東縣衛生局提醒，吃粽不變重，還要兼顧健康，謹記上述端午健康小技巧，美味粽子聰明選健康吃。

食材 粽子 屏東縣

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