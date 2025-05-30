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外送平台縮減福利會員不滿 北市協調延長退訂期
Uber Eats5月30日起調整Uber One會員訂閱方案，包括調高非餐點免外送費門檻、調降服務費折抵優惠及取消延遲補償機制，引消費者不滿，法務局說，協調後，業者同意將退費緩衝期延至6月底，消費者若不同意新方案，盡快退費。
Uber eats公告變更會員權益至今，法務局已受理6件消費者申訴，內如包括反映「App系統仍回覆表示民眾Uber One會員方案年訂閱制已超過7天的退款期限，因此無法協助退款」、「向App客服反映要退款卻一直未獲回應」、「App找不到退訂的按鈕及無法順利聯繫客服」等問題。
法務局表示，業者協調會中說明，月訂閱會員如不續訂，須於下期計費前48小時於App內取消，並無比例退費，權益可使用至當期結束。年訂閱會員則可於公告日起一個月內（至5月30日）申請終止並按剩餘天數比例退款。
法務局表示，2022年曾函促Uber Eats及 foodpanda 刪除「保留業者在訂閱期間修改優惠內容權利」霸王條款，此次做法仍片面變更，要求業者對於年訂閱會員，可選擇依原契約條件使用至期滿、提供終止訂閱者補償及續用者加碼優惠等。
不過，消保官江靜昀表示，業者對原契約使用至期滿或補償、優惠方案，仍未提出具體規畫。Uber回應，已再次通知所有會員相關權益，並提供退款緩衝期至6月30日。對法務局意見，內部正積極研議中，也期盼有進一步與市府討論的機會。
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