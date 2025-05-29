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疫情再升溫…全聯6月起開賣快篩試劑 防疫專區加強備貨
COVID-19疫情近期持續升溫，疾管署預估6月底至7月初將達高峰，屆時每週新增病例恐上看20萬例。隨著確診人數激增，民眾快篩需求也跟著提高，全聯、大全聯自6月1日起陸續於全台各門市販售快篩試劑，離島全聯門市則將於6月5日陸續開賣。
販售款式為「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（1入）」售價110元、「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組（2入）」售價205元，數量有限，提醒有需要的民眾可至門市選購；其他防疫商品，包含口罩、酒精、酒精濕巾等也持續於門市防疫專區熱賣中。
疾管署呼籲，如為年齡大於65歲、氣喘、癌症、慢性病等重症風險因子對象，若有呼吸道症狀，建議先快篩再就醫。
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