快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

聽新聞
0:00 / 0:00

按下「長照悲歌」暫停鍵 創世基金會籲提供有感喘息

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
創世基金會說，照顧者長期擔負健康和壓力問題，讓照顧者喘息「有感」，就有機會預防潛在的長照悲歌。圖／聯合報系資料照片
創世基金會說，照顧者長期擔負健康和壓力問題，讓照顧者喘息「有感」，就有機會預防潛在的長照悲歌。圖／聯合報系資料照片

長照悲歌頻傳，日前有八旬老母親悶死重度身心障礙的兒子，即使家中請外籍看護，仍憂慮不知還能撐多久，因而痛下決定。致力照顧弱勢植物人的創世基金會說，照顧者長期擔負健康和壓力問題，適時在不同階段提供安養或到宅服務，指導照顧技巧、協助申請補助、原床泡澡和連結資源，讓照顧者喘息「有感」，就有機會預防潛在的長照悲歌。

創世基金會指出，長照家庭在財力、心力及體力等多重困境中，尤以經濟問題最為窘迫。據創世服務統計，照顧的植物人有6成以上從其他機構轉介而來，主要是重度以上的身心障礙者入住機構，每個月須花費5到7萬元，即使住宿式照顧費用補助從一年12萬調整至18萬元，開銷仍舊龐大。若能入住創世安養院，負擔可以減少至幾千元，低收甚至完全免費，大幅減輕經濟重擔。

照顧壓力方面，即使近年愈來愈多男性加入照顧者行列，然經創世統計，女性照顧者仍高達65.3%，年齡以40至50歲居多，身兼照顧者、「媽媽」角色更高達3成以上。女性除因長照費用或收入短缺有壓力，也擔心照顧能力問題；若經由社工介入協助，主動凝聚一家的照護共識，家屬情緒通常較能趨向平穩。

創世基金會表示，許多挑起經濟重擔的家屬、身兼數職的女性正在苦苦撐著，亟需介入協助。目前花蓮、嘉義因應當地需求、推行社區就近照顧清寒植物人，正在籌建清寒植物人安養院，分別各90床，建院一路需仰賴民眾細水長流，在動盪環境中，「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」，按下「長照悲歌」暫停鍵，是你我都能做得到的小小善舉。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

長照 植物人 安養院 壓力

延伸閱讀

高齡化長照風險加劇 傳統型保單第1季新契約保費增二成

男性照顧者占比升近4成 專家：陽剛文化面臨轉型考驗

長照特別扣除額設有排富條款 三情況不適用

全台130萬名家庭照顧者 家總新版宣言：照顧不是義務

相關新聞

不會開E500型？司機員稱「未接受訓練」 台鐵致歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29）日一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，但在新竹站換班時，竟發生司機員自稱不會開，結果無法接...

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。