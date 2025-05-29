按下「長照悲歌」暫停鍵 創世基金會籲提供有感喘息

長照悲歌頻傳，日前有八旬老母親悶死重度身心障礙的兒子，即使家中請外籍看護，仍憂慮不知還能撐多久，因而痛下決定。致力照顧弱勢植物人的創世基金會說，照顧者長期擔負健康和壓力問題，適時在不同階段提供安養或到宅服務，指導照顧技巧、協助申請補助、原床泡澡和連結資源，讓照顧者喘息「有感」，就有機會預防潛在的長照悲歌。

創世基金會指出，長照家庭在財力、心力及體力等多重困境中，尤以經濟問題最為窘迫。據創世服務統計，照顧的植物人有6成以上從其他機構轉介而來，主要是重度以上的身心障礙者入住機構，每個月須花費5到7萬元，即使住宿式照顧費用補助從一年12萬調整至18萬元，開銷仍舊龐大。若能入住創世安養院，負擔可以減少至幾千元，低收甚至完全免費，大幅減輕經濟重擔。

照顧壓力方面，即使近年愈來愈多男性加入照顧者行列，然經創世統計，女性照顧者仍高達65.3%，年齡以40至50歲居多，身兼照顧者、「媽媽」角色更高達3成以上。女性除因長照費用或收入短缺有壓力，也擔心照顧能力問題；若經由社工介入協助，主動凝聚一家的照護共識，家屬情緒通常較能趨向平穩。

創世基金會表示，許多挑起經濟重擔的家屬、身兼數職的女性正在苦苦撐著，亟需介入協助。目前花蓮、嘉義因應當地需求、推行社區就近照顧清寒植物人，正在籌建清寒植物人安養院，分別各90床，建院一路需仰賴民眾細水長流，在動盪環境中，「安養一位植物人、安穩一個家庭、安和一個社會」，按下「長照悲歌」暫停鍵，是你我都能做得到的小小善舉。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線