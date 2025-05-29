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錢灑下去 護理人力就來了？醫界揭真相：制度才是關鍵

聯合報／ 記者許凱婷／台北即時報導
中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴，29日在「健康醫療永續發展推動委員會」成立大會上指出，「護理人力短缺問題不再只是醫療問題，更是全民健康與社會永續的挑戰。」圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。記者蘇健忠／攝影
中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴，29日在「健康醫療永續發展推動委員會」成立大會上指出，「護理人力短缺問題不再只是醫療問題，更是全民健康與社會永續的挑戰。」圖為急診病床已滿，病患只好在門外等待進入醫院。記者蘇健忠／攝影

醫療體系近年面臨嚴重的醫護人力短缺問題，影響醫療服務品質與民眾健康權益。中華民國護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴，今天在「健康醫療永續發展推動委員會」成立大會上指出，「護理人力短缺問題不再只是醫療問題，更是全民健康與社會永續的挑戰。」她表示，政府應將「護理人力穩定」納入國家永續指標，並推動跨部會設立「護理人力永續推動小組」，系統化改善長年惡化的人力危機。

衛福部統計，台灣擁有護理師證照者逾31萬人，卻僅有6成實際投入臨床工作。陳麗琴表示，護理人員離職率高主因並非薪資待遇單一因素，而是工作環境不友善、排班制度僵化與心理健康支持不足，導致護理人員難以兼顧工作與生活，最終選擇離開。她強調：「我們不是不想工作，而是無法幸福地工作。」並建議政府應設立「護理職場幸福指標」，納入醫院評鑑與政府補助指標，促使醫療機構改善工作條件，留住人才。

教育端出手培育新血，洄游人力也需彈性制度

針對護理人力的培育，教育部技職及職業教育司楊玉惠指出，目前已有120所醫療院所與五專院校合作，提供專四學生實習與獎助學金，鼓勵學生畢業後即投入護理職場，更提供公假，鼓勵護理師夜間進修，以提升護理人員的長期職涯發展；對於再進入職場的洄游護理人員，護理師公會也積極推動彈性排班與在職再訓制度，降低重返門檻，陳麗琴更表示：「許多中年護理人員願意再回來，但需要彈性工時與相關支援。」

勞動部勞動力發展署署長黃齡玉指出，長期以來，勞動部與衛福部在醫護與長照人力補充與訓練上持續協作。以2023年為例，訓練目標9334人，實際訓練逾9400人，就業率維持在七成五以上，並於今年3月開放在台僑外畢業生投入醫療照護工作。雖有部分團體有疑慮，已反應給衛福部。她強調，未來將持續在國內與跨國人力培訓上提供全面支援，協助醫療與照護產業培育更多人才。

亂世用重典，三班護病比成核心突破點

衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅表示，護理人力短缺問題早在疫情前已浮現，衛福部於去年推出「護理人力政策整備12項策略計畫」，涵蓋人力培育、正向職場與薪資改善三大面向。她坦言，初期遭質疑「僅靠加薪無效」，但強調「亂世需用重典」，尤其輪三班護理人員的薪資與職涯預期息息相關，是留任關鍵。

陳青梅表示，政策推動以來，已有醫院反映感受到正向改變。她亦提出未來將推動「護理幸福文化職場評鑑」制度，並藉由新手導師制、科技應用與深耕計畫，營造正向職場環境。

台灣醫院協會理事長李飛鵬則建議，應調整健保支付結構，將醫護人員勞務費率調升至與國際接軌的水平，藉由合理的支付標準，改善醫療機構的財務結構，讓醫療人力流失現象得以緩解。

薪資低壓力高，蘇清泉揭真實處境

醫院經營者立委蘇清泉更直言，當醫療體系最基層、最重要的照護人力被長期低薪與高壓環境逼退，整個醫療大樓將搖搖欲墜。

由於因護理人力不足造成醫院關床已嚴重影響病人就醫權利，日前外界已喊出「得護理者得天下」。蘇清泉更認為，「ICU的護理人員薪水要達到十萬元，其他醫事相關人員至少也該有七萬元」，這不僅是對專業的尊重，也是確保體系穩定的基本門檻。他進一步補充，即便是醫師出身，他也深知現行體制對醫師薪資並不合理，他更強調：「只有醫師沒有用，沒有這些人動不了啦。」

台灣面對醫護人力荒已非短期問題，各界期盼政府透過具體策略與跨界合作，建立友善且永續的人才培育與留任機制，守護醫療體系的未來。

立法院厚生會與財團法人厚生基金會成立「健康醫療永續發展推動委員會」，上午舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（前排右三）擔任召集人，國立陽明交通大學校長林奇宏（前排右二）擔任主任委員，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與財團法人厚生基金會成立「健康醫療永續發展推動委員會」，上午舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（前排右三）擔任召集人，國立陽明交通大學校長林奇宏（前排右二）擔任主任委員，並邀集國內醫療、環境、金融、教育等跨領域共10位專家組成委員會。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與財團法人厚生基金會攜手成立「健康醫療永續發展推動委員會」，上午舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（中）、陳菁徽（左）、厚生基金會執行長陳柏同（右）出席。記者林伯東／攝影
立法院厚生會與財團法人厚生基金會攜手成立「健康醫療永續發展推動委員會」，上午舉辦成立大會暨第一次專家會議。立法委員萬美玲（中）、陳菁徽（左）、厚生基金會執行長陳柏同（右）出席。記者林伯東／攝影

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