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西門紅樓響應台灣工藝季 電子零件變文創展永續力

中央社／ 台北29日電

響應國立台灣工藝研究發展中心推動2025台灣工藝季，西門紅樓今天起推出「未來生活的轉運指南」展，以永續行動為主軸，也可見品牌如何以工藝再利用廢棄空瓶、電子零件。

「西門紅樓永續行動派！未來生活的轉運指南」開幕茶敘今天舉行，西門紅樓總監李志勇致詞表示，希望能藉此展覽牽領觀眾認識生活化的永續作為，讓觀眾看見，原來日常消費不只是購買，更是實踐價值與選擇未來的行動。

「未來生活的轉運指南」是西門紅樓響應工藝中心「工藝漫活 SLOHAS -2025台灣工藝季」的衛星展區，以「永續行動」為核心，透過紅樓與12家進駐品牌共同推動永續指標。

展覽入口設有「永續行動售票口」，讓來訪民眾如玩心理測驗，藉由自身喜好逐一選擇關注議題車票，展開屬於自己的永續旅程。一共有4條永續行動路線，皆以聯合國永續發展目標（SDGs）為概念設計而成。

例如「環境守護線」，可見品牌「瓶瓶禮」以廢棄酒瓶化為時鐘的作品，該品牌創立於2014年，創辦人林鈺齡本身便熱愛品酒，以紅樓為品牌起點，將廢棄空酒瓶透過窯燒工藝再製，成為餐盤、燈飾、磁鐵與時鐘等生活用品。

還有品牌PICOBABY則由一對設計師夫妻於2008年創立，他們從身邊在IT產業親友與日常維修經驗中，發現到「電容」這個不易被回收的零件，進而將其轉化為文創商品。

畸零地創造股份有限公司專案經理陳佳暖表示，實際觀賞PICOBABY可見這些電容小物製成的小機器人，台灣是電子廠大國，有非常多電子廢棄品，都可成為永續再生物件。

西門紅樓招商營運處資深處長張璟鴻表示，紅樓擁有百年故事，經歷過市場、劇場、電影院至現今的文創聚落中心，期望現今詮釋永續能量。

「西門紅樓永續行動派！未來生活的轉運指南」即日起於西門紅樓中央展區展出至7月27日。

西門紅樓 永續

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