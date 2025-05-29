厚生會啟動健康醫療永續委員會 跨世代布局「2050淨零」

台灣醫療體系近年在氣候變遷下承受越來越大的壓力，根據「健康無害組織（HCWH）」2019年發布的調查，全球醫療碳排佔全球排放量4.4%，台灣則高達4.6%，屬全球「超級碳排大戶」，而台灣健康醫療產業對於永續概念，仍屬幼幼班階段。

由立法院厚生會召集人及榮譽會長立委萬美玲、聯合報健康事業部與眾多專家學者共同舉行的「健康醫療永續發展推動委員會」，今天成立大會暨第一次專家會議，呼籲政府必須布局跨世代「2050淨零」政策。

萬美玲指出，「健康即永續核心，台灣醫療體系正面臨人口高齡化、慢性病增加、氣候變遷等多重挑戰。」她表示，為響應聯合國永續發展目標（SDGs），各級醫院亟需提升對「2050淨零排放」的認知，以強化醫療韌性與永續治理，盼從制度與政策面啟動行動，為台灣打造健康、韌性、永續的醫療藍圖。

極端氣候已影響地球人的生存條件，也嚴重打擊台灣醫療韌性。聯合報健康事業部營運長吳貞瑩指出，根據COP28與WHO資料，氣候變遷每年已影響全球1.9億人健康，極端氣候、空汙、病媒蚊與心理創傷皆導致健康風險急遽升高。

她呼籲：「醫療永續是結合科技、金融、人力與健康教育的整體改革，民眾最關心的不是名詞，而是實際的作法。」

醫福會副執行長林名男指出，醫療碳排放的主要來源來自用電，部立醫院的電力碳排高達88%。雖然醫療機構因為是救命事業暫時免繳碳稅，但政府已要求醫學中心年底前完成碳盤查，並從「範疇一」（直接排放）及「範疇二」（能源間接排放）展開減碳行動。

他提醒，若醫院僅從節能設備著手，很快就會碰到「減碳邊際效應」,醫療機構應建立減碳文化，從醫護人員日常行為與醫療供應鏈著手，全面降低碳足跡。

國立陽明交通大學校長林奇宏指出，面對當今複雜的健康與環境挑戰，大學不應再侷限於校園內部，而應主動向外延伸，成為社會對話的平台。尤其在「健康永續」這類需跨領域整合的重大議題上，應發揮中立、理性且有整合力的公共知識角色。

林奇宏指出，在ESG三大架構中，過去政策面關注於環境面的「E」，如氣候變遷、人口老化等，但真正的解方，其實是政府的「G」，只有建立良好的治理架構，讓政策能充分接收民意、回應社會需求，才能落實健康醫療的永續。

安侯永續顧問公司董事總經理黃正忠進一步提出，醫療體系的永續發展必須治本，並提出一個長期規劃的藍圖，設定2030、2040、2050的明確目標。他強調，當前各部會因政策執行不力而導致的健康損害成本，應透過部會預算補貼健保，例如交通部未能改善城市空汙而造成的健康成本，應由政府透過制度化方式補償，從而形成一個有效的跨部會治理模式。

針對跨部會協調，環境部氣候署組長陳怡嘉則回應，目前環境部已著手協助醫院進行碳盤查工作，同時今年6月將成立跨部會高溫健康聯盟及空汙改善專案，以提升醫療機構對氣候健康影響的應對能力，進一步改善民眾健康狀態，並將在未來政策推動上給予醫療機構更多協助。

台灣醫院協會理事長李飛鵬則建議，在政策與實務面的銜接上，政府應在碳費徵收機制中納入醫療機構代表，確保碳費政策合理且符合醫療公益性質。他指出，醫院本身為救命事業，其特殊性應獲得政策上的適度保護與資源挹注，以確保醫療服務品質不受碳稅成本上升的負面影響。

在醫療管理與人員配置議題上，醫策會董事林啓禎強調，醫療機構的未來不僅要推動綠色醫療，還要導入創新的經營模式，如社會企業型醫院，透過公私協力與跨領域合作，建構更有效率且韌性更強的醫療服務網絡。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲指出，在健保制度財務壓力，與即將實施的碳費政策雙重挑戰下，許多醫療院所特別是中小型機構面臨永續轉型困境，其實政府早已推動「綠色金融行動方案」，已有多家銀行實際協助醫院導入碳盤查、建立綠色供應鏈與無紙化流程，初步已見成效，這些成果多集中在醫學中心，資源有限的中小型醫院仍苦無門路。

王儷玲也坦言，台灣永續金融與企業影響力協會將籌組「綠色醫療聯盟」與「健康醫療小組」，串聯金融、科技、醫療、學術與政府部門，提供永續轉型所需的實質資源與輔導機制。

衛福部醫事司科長劉郁孚回應，目前國內許多中小型醫院，因缺乏對淨零排放的具體理解與相關資源，導致轉型行動受限；衛福部已著手規畫進一步協助方案，將提供中小型醫院更具體的技術輔導與經費資助，推動醫院全面落實永續轉型。

立委蘇清泉提出四點結論，包括全民健康識能提升、強化碳稅治理、永續健保與醫護人力結構調整，以及運用永續基金推動醫療綠色轉型，並希冀部會提出具體政策評估報告，確保醫療體系具備高度韌性與永續治理能力。

「健康醫療永續發展推動委員會」第一次會議，與會者來自產官學跨領域的多方代表，象徵台灣在面對醫療永續挑戰時，已不再只是由單一部門單打獨鬥，而是以多方共構的策略聯盟形式，全面出擊。包括衛福部護理及健康照護司副司長陳青梅、健保署副署長陳亮妤等部會代表，也出席展現對健康醫療永續發展的高度重視。