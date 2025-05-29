卓榮泰：台灣獲國際認證 成亞洲唯一無3大豬隻疫病國

行政院長卓榮泰今晚透過臉書報喜，他說，台灣獲得 「世界動物衛生組織」（WOAH）認證，成為亞洲唯一沒有非洲豬瘟、傳統豬瘟與口蹄疫這三大豬病的國家，他要感謝前院長蘇貞昌等歷任行政團隊的努力。

回顧過往防疫過程，卓榮泰指出，1997年台灣爆發口蹄疫，到2020年WOAH認定為非疫區；2018年8月中國爆發非洲豬瘟，且快速蔓延至周邊國家，在全力防堵下，去年WOAH正式將台灣認定為非洲豬瘟非疫國。

卓榮泰表示，亞洲地區深受傳統豬瘟所苦，台灣早在日治時期就有傳統豬瘟，長期以來強制透過疫苗注射、環境監控等做法，多年努力，到今天終於得到殊榮；他特別感謝這些年來參與防檢疫和邊境把關的全體第一線英雄，也恭喜及謝謝全國豬農、運輸與屠宰加工產業的朋友。

他除了感謝蘇貞昌、農業部前部長陳吉仲等歷任行政團隊成員的努力，也提醒農業部長陳駿季開心但絕不鬆懈，一定要持續精進努力，同時他也謝謝每位國民配合政府政策並遵守防疫規定。因此殊榮屬於全體國人，「防疫有成，我們做到了！」