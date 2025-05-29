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早餐喝果汁恐增糖尿病風險 專家：喝的糖最傷身

聯合新聞網／ 綜合報導
研究指出果汁比吃水果更傷身。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
研究指出果汁比吃水果更傷身。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

不少人早餐都會喝一杯果汁，認為能增加維他命吸收，但這麼做卻可能提升罹患糖尿病的風險。美國楊百翰大學（Brigham Young University）一項最新研究指出，「喝糖」比「吃糖」更容易引發第二型糖尿病，而誘發糖尿病的食物，又以果汁和含糖飲料影響最大。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究已發表在《營養學進展》（Advances in Nutrition）期刊。楊百翰大學營養學教授德拉寇特（Karen Della Corte），帶領研究團隊分析超過80萬名成人的飲食與健康資料，受試者範圍涵蓋全球。團隊發現，每天多喝一杯（約240毫升）果汁，就會增加5%的糖尿病風險。若是喝含糖飲料，像是汽水、能量飲等，每多喝一罐（約355毫升），風險更是增加至高達25%。

研究指出，比起吃完整的水果，果汁不但缺乏膳食纖維，還可能添加糖與其他人工添加物，造成肝臟與胰臟脂肪堆積。膳食纖維能幫助調節血糖、促進腸道健康，但果汁不但沒了膳食纖維，還加上添加物，不只可能讓人體發炎，更會影響胰島素分泌與吸收，增加第二型糖尿病風險。

根據美國心臟協會建議，男性每日糖攝取量不應超過36克，女性則為25克。不過市售的柳橙汁通常一杯就有約18至21克糖，已接近女性每日建議糖分攝取上限（25克）。

研究指出，蜂蜜和水果等天然來源的糖分，對健康的影響較小。因此，專家建議，與其妖魔化糖分，不如調整食物選擇，未來在設計飲食指引時，應針對「糖的來源與形式」給出更仔細的建議。

糖尿病 汽水 早餐

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