台灣列亞洲唯一三大豬病非疫區 將拓展國際台灣豬品牌

第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，今天台灣時間下午4時15分舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。

農業部表示，依據WOAH陸生動物衛生法典的豬瘟非疫國認定標準，自2023年7月1日起全面停止施打豬瘟疫苗後，分階段蒐整各項防檢疫與監測資料，於2024年8月正式向WOAH遞交申請案，續依國際專家審查結果提供補充資料，終獲WOAH正式認可。

此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標之非疫區國家。該項殊榮不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為我國豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

農業部指出，豬瘟持續威脅全球豬隻健康與畜牧產業，我國自2006年起未再發生病例，國內防疫單位陸續推動多項防治計畫，透過疫苗免疫、監測通報及落實生物安全強化等多重措施，有效控制疫情，農業部並與產官學界密切合作，持續評估豬瘟現況。另亦執行畜牧場現場查核、屠宰衛生屠前屠後檢查、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，逐步建立堅實防疫體系。