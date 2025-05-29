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台灣列亞洲唯一三大豬病非疫區 將拓展國際台灣豬品牌

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。豬場示意圖。本報資料照片
我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。豬場示意圖。本報資料照片

第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，今天台灣時間下午4時15分舉行動物疾病非疫區授證儀式，我國正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，此次授證代表我國繼口蹄疫非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。

農業部表示，依據WOAH陸生動物衛生法典的豬瘟非疫國認定標準，自2023年7月1日起全面停止施打豬瘟疫苗後，分階段蒐整各項防檢疫與監測資料，於2024年8月正式向WOAH遞交申請案，續依國際專家審查結果提供補充資料，終獲WOAH正式認可。

此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標之非疫區國家。該項殊榮不僅是防檢疫戰略的重要成果，更為我國豬肉及相關產品進軍國際市場鋪路，大幅提升畜牧產業外銷信譽與全球競爭力。

農業部指出，豬瘟持續威脅全球豬隻健康與畜牧產業，我國自2006年起未再發生病例，國內防疫單位陸續推動多項防治計畫，透過疫苗免疫、監測通報及落實生物安全強化等多重措施，有效控制疫情，農業部並與產官學界密切合作，持續評估豬瘟現況。另亦執行畜牧場現場查核、屠宰衛生屠前屠後檢查、教育訓練與緊急疫苗儲備等措施，逐步建立堅實防疫體系。

農業部表示，將持續強化國內與邊境動物疫病的監測、檢驗與應變能力，並深化與WOAH及各國防檢疫機構的合作交流，鞏固三大豬病非疫國地位；同時厚植畜牧產業的韌性、安全與永續發展，期為畜產品出口提供堅實後盾，創造台灣優質的豬肉品牌拓展國際市場，同時強化產業競爭力。

第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，WOAH認定我國為豬瘟非疫國，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。圖／農業部提供
第92屆世界動物衛生組織（WOAH）年會2025年5月25日至29日於法國巴黎舉行，WOAH認定我國為豬瘟非疫國，此次授證代表我國繼口蹄疫與非洲豬瘟後，三大豬病均取得WOAH認證，成為亞洲唯一同時達標的非疫區國家。圖／農業部提供

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