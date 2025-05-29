醫療本業賠錢前10名！台大癌醫、和信治療醫院上榜 醫嘆治一個賠一個

健保署公布112年醫院財報，醫務本業虧損前10名中，台大癌醫虧損2億元，賠錢第4多，和信治癌醫院賠1億6,000萬元，排第7。台大癌醫分院院長楊志新感嘆：「單靠健保，台大癌醫不可能永續經營」，癌症治療根本是不計成本的投入，從和信跟台大癌醫的財報可以驗證。

根據和信治癌醫院財報，近5年醫務利益率約在-4%至-7%之間，每年本業虧損介於1億5千萬元至2億6千萬元不等。至於台大癌醫，近3年醫務本業虧損介於5000萬元至2億元之間，醫務利益率是負數，從-1%至近-5%。

楊志新說，受到健保給付影響，癌症治療根本不敷成本。「藥價差」是各大醫院獲利支橕之一 ，但癌症用藥給付低，根本沒有藥價差，醫院不成人力成本，甚至賠本治療。不論醫院，癌症治療幾乎都是賠本生意，癌症、重症治療不具成本效益，其他綜合醫院有輕症或其他科別可以綜合醫務收益，但是癌症治療醫院不適用。

「健保制度應該支撐治療重症，而非輕症」，楊志新表示，輕症雖滿足多數人需求，但目前重症給付不足，甚至還有很多需要自費的項目，如質子治療費用昂貴，投資設備成本高，醫院投資僅能考量患者治療效果，不計成本。如果光靠健保支應，醫療院所無法永續，目前醫院靠社會善心人士捐贈，才得以繼續提供服務。

和信醫院小兒腫瘤內科陳榮隆指出，癌症治療一定虧損，不可能「拉客人」，面對的不是重病就是大病，如造血幹細胞置換幾乎做一個賠一個，但和信醫院在董事長黃達夫、院長褚乃銘的理念支持下，治療時不考慮財務成本，只希望把病人照顧到最好。