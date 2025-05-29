VR科技結合典藏 史博館邀民眾端午連假走訪

端午連假即將到來，國立歷史博物館以館藏結合VR科技，邀民眾入館體驗「酷獸奇航VR重返史博」的科技趣味，感受如何在博物館內穿梭古今，連假期間進館用餐也享相關優惠。

史博館今天透過新聞稿表示，位於B1的「兒童創學空間」有「酷獸奇航VR重返史博期間限定」體驗活動，大小朋友乘坐VR虛擬實境運動體感椅，可與館藏國寶青銅器「獸形器座」變身的超萌「酷獸」，與他的夥伴們一同經歷充滿勇氣與智慧的冒險，活動至6月8日，歡迎民眾把握機會。

此外，史博館策劃「大家的歷史．歷史的大家」系列特展，現正展出「穿越世代－李再鈐個展」，介紹現代雕塑先鋒李再鈐以水墨、書法、立體裝置等多元作品；「李奇茂百年展」回顧水墨藝術大師李奇茂一生，他帶動水墨傳統筆法融合西洋速寫技巧，筆下人物、動物畫作展現敏銳觀察力。

還有「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，呈現教學40年的藝術教育工作者鍾桂英號稱「浪漫溫柔野獸派」的作品中獨特的色彩與筆觸風格，也窺見她展現代表客家女性的溫柔及強勁生命力。

史博館表示，民眾在連假3天期間至4樓「荷悅餐廳」點用「荷花套餐」即贈綠豆糕1份。5月31日端午節當天，若於史博館商店消費滿新台幣500元，也將贈送限量粽子造型香包1個，送完為止。另若出示「2025雙北世界壯年運動會」憑證在商店購物消費可享9折優惠，活動至6月10日止。