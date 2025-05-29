快訊

劉若英「忘了我記得」爆抄襲美劇！Netflix回應曝光

又出包？司機員稱「不會開E500型」拒接班釀誤點 台鐵致歉

永豐金證券宣布 以新臺幣16.28億元合併臺灣匯立證券

VR科技結合典藏 史博館邀民眾端午連假走訪

中央社／ 台北29日電

端午連假即將到來，國立歷史博物館以館藏結合VR科技，邀民眾入館體驗「酷獸奇航VR重返史博」的科技趣味，感受如何在博物館內穿梭古今，連假期間進館用餐也享相關優惠。

史博館今天透過新聞稿表示，位於B1的「兒童創學空間」有「酷獸奇航VR重返史博期間限定」體驗活動，大小朋友乘坐VR虛擬實境運動體感椅，可與館藏國寶青銅器「獸形器座」變身的超萌「酷獸」，與他的夥伴們一同經歷充滿勇氣與智慧的冒險，活動至6月8日，歡迎民眾把握機會。

此外，史博館策劃「大家的歷史．歷史的大家」系列特展，現正展出「穿越世代－李再鈐個展」，介紹現代雕塑先鋒李再鈐以水墨、書法、立體裝置等多元作品；「李奇茂百年展」回顧水墨藝術大師李奇茂一生，他帶動水墨傳統筆法融合西洋速寫技巧，筆下人物、動物畫作展現敏銳觀察力。

還有「玩色‧巧師：台灣戰後第一代女性藝術家鍾桂英特展」，呈現教學40年的藝術教育工作者鍾桂英號稱「浪漫溫柔野獸派」的作品中獨特的色彩與筆觸風格，也窺見她展現代表客家女性的溫柔及強勁生命力。

史博館表示，民眾在連假3天期間至4樓「荷悅餐廳」點用「荷花套餐」即贈綠豆糕1份。5月31日端午節當天，若於史博館商店消費滿新台幣500元，也將贈送限量粽子造型香包1個，送完為止。另若出示「2025雙北世界壯年運動會」憑證在商店購物消費可享9折優惠，活動至6月10日止。

連假 端午節 史博館 博物館 VR

延伸閱讀

端午出遊潮！屏警交管措施 墾丁、萬巒景點徒步區

鋒面來襲九河分署防汛每天5次監測 端午連假續戒備

端午連假何處去？桃園這家百貨立蛋挑戰送金蛋

端午連假攏粽來台南 巷仔Niau化身棒球迷現身球場

相關新聞

不會開E500型？司機員稱「未接受訓練」 台鐵致歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29）日一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，但在新竹站換班時，竟發生司機員自稱不會開，結果無法接...

快篩許可證僅核發3天「這公司股價漲3%」基層起疑心 食藥署回應

新冠快篩全台缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎質疑，食藥署因應疫情升溫，短短6天內宣布國內新增一張快篩許可證，估算核准僅3天...

過期2年炸豬排流入市面！「超過萬片」都被台灣人吃下肚

位於彰化的全芳味食品公司被爆出，將上萬片2021年生產過期的炸豬排改有效期限後，又重新流入連鎖賣場、Line團購上架，甚...

雨勢不如預期大？台灣陸地閃過一次豪大雨襲擊 吳聖宇這樣說

梅雨鋒面昨晚到今天通過台灣，繼續往南移，不少民眾覺得這波梅雨不如預期大。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

新冠快篩過期能用？ 專家稱「理論上可以」： 篩出陽性一定是陽性

新冠疫情再起，大小藥局都買不到快篩試劑，部分民眾有先前疫情嚴重時沒用完的，不知能否使用。中區傳染病防治醫療網副指揮官黃伊...

新冠疫苗昨日1.5萬人接種寫新高！ 本周就診數上看6萬人

新冠疫情近期升溫快速，此波疫情預估在6月底、7月初達高峰，讓染疫人數上看180萬人。疾管署發言人羅一鈞表示，昨日疫苗接種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。