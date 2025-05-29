疾管署社群帳號遭模仿 官方均有平台認證標誌

近期國內COVID-19疫情上升，出現模仿衛福部疾管署的臉書社群帳號。疾管署提醒，官方社群帳號均已獲平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組，呼籲民眾認明。

衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿表示，近期出現頭像或名稱模仿疾管署的社群帳號，或是以防疫為理由，透過社群帳號要求民眾提供個人資料或加入群組，均非官方發布訊息，提醒民眾切勿輕信。

根據疾管署提供資訊，有臉書（Facebook）粉絲專頁以「衛福部（防護中藥）」為名，並使用衛生福利部疾病管制署官方標誌為大頭貼；還有臉書粉絲專頁以「衛福部抗疫專欄」為名，大頭貼上寫著「齊心抗疫」，卻未有官方平台認證標誌。

此外也有臉書帳號以「防疫特攻小隊」為名，在封面放上疾管署副署長羅一鈞扮成「防疫隊長」，與疾管署「疾病擬人Disease」人氣角色「白靜」組成「防疫特攻隊」的合影照；並以連結邀請民眾加入Line群組，加入檢查指定店家防疫措施、拍照回報防疫漏洞、督促宣導防疫意識的「酒精突襲部隊」。

疾管署提醒，疾管署的官方社群帳號，不論臉書、LINE、或IG等，均已獲得平台認證標誌，且不會要求民眾提供個資或是加入不明群組，請民眾看到相關資訊時，務必確認發布帳號的真實性，並切勿提供任何資料或點擊不明連結，避免權益受損。