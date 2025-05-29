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皮膚暗藏疾病前兆？身體出現「3異狀」恐為糖尿病警訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「皮膚贅生物」多出現在頸部、腋下或皮膚與衣物摩擦頻繁之處。示意圖／ingimage
「皮膚贅生物」多出現在頸部、腋下或皮膚與衣物摩擦頻繁之處。示意圖／ingimage

糖尿病是一種因胰臟無法正常分泌胰島素，或身體細胞無法正確利用胰島素所引起的慢性疾病，其中，第二型糖尿病往往與肥胖、不良飲食及缺乏運動等生活習慣有關，且因為發展過程緩慢，不少人直到出現併發症才察覺罹病。

不過，據英國《每日郵報》報導，若能及早察覺身體出現與胰島素阻抗相關的警訊，就有機會透過生活方式調整逆轉病情。以下是三項容易被忽略的身體變化，可能暗示你正朝第二型糖尿病邁進：

一、頸部或腋下出現黑色絨毛狀斑塊

這類皮膚變化稱為「黑棘皮症」（Acanthosis Nigricans），常見於頸部、腋下、鼠蹊部等皺摺處，通常暗沉且觸感柔軟。雖不直接由糖尿病引起，但與胰島素阻抗密切相關，是體內胰島素過量的表現之一。專家指出，當身體對胰島素反應變差時，胰臟會大量分泌胰島素以維持血糖平衡，而過多的胰島素會促使皮膚細胞過度增生，導致黑斑形成。

二、皮膚出現增生小肉芽（肉贅）

皮膚贅生物（Skin tags）多出現在頸部、腋下或皮膚與衣物摩擦頻繁之處。雖屬良性，但若近期出現數量異常增加，可能與胰島素阻抗有關。醫學研究發現，胰島素異常會刺激細胞生長，進一步誘發皮膚小腫瘤的形成。此外，胰島素生長因子（IGF-1）失衡也與肉贅出現有一定關聯。

三、頸後脂肪堆積成「水牛肩」

俗稱「水牛肩」的現象，指的是頸部後方出現脂肪墊或隆起。當身體無法妥善利用胰島素時，容易造成脂肪異常分布，導致部分區域出現脂肪堆積。這也是胰島素阻抗或糖尿病常見的體型變化之一。

醫師提醒，若出現上述身體變化，應諮詢專業醫療建議，透過改善飲食、規律運動與體重控制，有機會減少胰島素阻抗並降低罹患糖尿病的風險。

糖尿病

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