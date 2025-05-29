不會開E500型？司機員稱「未接受訓練」 台鐵致歉：有證照錯認沒資格

台鐵今（29）日一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，但在新竹站換班時，竟發生司機員自稱不會開，結果無法接班的窘況。台鐵了解過後指出，該司機員去年已取得證照，因未駕駛過E500型，以致錯認不具駕駛資格。

台鐵新電力機車頭E500型大量投入營運，牽引PP自強號和莒光號、觀光列車等，但台鐵今一列511次七堵往新左營莒光號首度由E500型牽引，在新竹站換班時，發生接班司機員自稱還未接受E500型訓練，無法接班的困境。

台鐵經查後公開致歉，台鐵表示，該司機員去年已取得證照，因未駕駛過E500型，以致錯認不具駕駛資格。

台鐵表示，該案已由台鐵公司營運安全處調查派班過程有否疏漏及，並責成機務單位提出精進改善方式，造成列車延誤，台鐵公司深忱致歉。