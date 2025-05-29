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堅持日式原味 日籍廚師以「粕粕咖哩」征服味蕾

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
日籍桂田先生因為吃不到道地日式咖哩，乾脆自創品牌，現在全省已經有五家分店，征服台灣人的味蕾。圖／桂田先生提供
日籍桂田先生因為吃不到道地日式咖哩，乾脆自創品牌，現在全省已經有五家分店，征服台灣人的味蕾。圖／桂田先生提供

已經到台灣生活31年的日籍桂川先生，當年因為吃不到道地日式咖哩，選擇在高雄創立「粕粕咖哩」品牌，現在全台已經有五家分店，桂川先生說，30年前自己舉家來台定居，當時創業維艱，一個外國人要在台灣做生意一點都不簡單，也曾遇到資金不足、無法貸款，不過好在兩岸的客戶支持才讓他走到現在。

最近日式飯糰老闆因為房租問題鬧上新聞版面，也讓人關心外國人在台灣創業的文化衝擊，桂川先生表示，過去在開始創業時，第一個遇到的問題就是語言，不過提到台日兩國人民，桂川先生認為其實個性上蠻接近的，尤其南部人的熱情讓他感覺最深，至少目前都還沒遇過被欺負的情形，時至今日，他可以自稱是「半個台灣人」。

說起這段「咖哩奇緣」，桂川先生說，有次他在桃園機場一間日本料理店點了雞肉咖哩飯，但餐點一上桌自己就被衝擊到，因為跟日本的咖哩完全是兩回事，湯汁的色澤接近黃色，口感也不辣、後來在台灣各地吃到的咖哩飯也跟日本完全不一樣。

因此從那時起，桂川先生想說乾脆自己做，還邀請台灣朋友一起享用，後來他的「私人限定咖哩」就有越來越多人吃到。桂川先生說，日本的口味就是比較辣、比較鹹、比較濃，尤其「家庭風」的咖哩幾乎每戶人家都會做，因此他決定將正宗、道地的日本咖哩帶來台灣，創業賣起咖哩飯。

桂川先生表示自己仍堅持不做任何的客製化、本土化，因為一旦做了任何一種改變，也就失去了當時「粕粕咖哩」的創業初衷，因此在名聲漸漸累積後，自己堅定的信念也終獲得多方青睞，相當讓人欣慰。

桃園機場 日本料理 創業

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