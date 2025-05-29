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江戶浮世之美30日登場 故宮南院看神奈川沖浪裏

中央社／ 嘉義縣29日電

故宮南院「江戶浮世之美」明天開展，浮世繪、屏風等218組件建構出江戶時期東京繁華樣貌，日本國寶「江戶名所圖屏風」、「神奈川沖浪裏」版畫都將現身，活動展至8月31日。

江戶浮世之美特展今天舉辦開幕記者會，故宮博物院院長蕭宗煌邀嘉義縣長翁章梁、日本台灣交流協會代表片山和之及日本借展單位東京富士美術館、出光美術館、早稻田大學坪內博士紀念演劇博物館、足立區立鄉土博物館、和泉市久保惣記念美術館、東京都立中央圖書館等代表一同剪綵。

蕭宗煌致詞表示，展覽透過「川流豐華、城市時光、旅遊樂趣、跨界交流」四個單元，呈現東京風貌及其在東亞藝術圈的重要角色。展件除浮世繪版畫外，另有屏風、手卷、繪本等文物，共計218組件。

策展人故宮南院副研究員朱龍興表示，東京昔日被譽為「東方威尼斯」，是一座充滿沼澤河川的城市，歡迎大家懷抱參加「夏季東京旅行團」的心情來看展，展品將引領觀眾回到江戶時期的城市風光。

朱龍興特別推薦焦點展件、日本出光美術館所藏鳥瞰17世紀江戶的「江戸名所圖屏風」筆繪珍品，屏風展開近1000公分，被日本列為重要文化財，限期展至6月15日。

策展人故宮博物院綜合規劃處助理研究員黃雯瑜說，展覽透過「江戸猿若町三芝居」、「劇場圖」等幾件珍品，帶領觀眾揭開江戶歌舞伎劇院的神秘面紗，包含劇場正面、內部、俯瞰等多樣視角，一窺江戶人的社交娛樂場所，並展示改編鄭成功故事的人氣劇碼「國姓爺合戰」的浮世繪文宣。

故宮南院強調，展覽共展出菱川師萱、鈴木春信、歌川廣重、喜多川歌麿、歌川國芳、歌川國貞、東洲齋寫樂、鳥高斎榮昌、溪齋英泉、昇亭北壽、小林清親等多名知名繪師作品，與2024年登上千元日幣葛飾北齋版畫「神奈川沖浪裏」及「富嶽三十六景」將輪番上陣，值得觀眾蒞臨二刷、三刷。

浮世之美展廳之外，同步舉辦故宮南院與永慶高中、竹崎高中、嘉科實中聯合策劃的「青春的她與他」特展，三校學生創作反映年輕世代從浮世繪作品中得到的觀點和省思。

東京 日本台灣交流協會 故宮南院

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