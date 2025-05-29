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花蓮稽查夏季飲冰品 3件未標示咖啡因、總熱量

中央社／ 花蓮縣29日電
時序入夏，花蓮縣衛生局日前稽查飲冰品，查出3件產品未依規定標示，依食品安全衛生管理法處辦，後續將持續加強稽查抽驗，保障民眾衛生安全。圖為衛生局人員稽查情形。花蓮縣衛生局提供／中央社
時序入夏，花蓮縣衛生局日前稽查飲冰品，查出3件產品未依規定標示，依食品安全衛生管理法處辦，後續將持續加強稽查抽驗，保障民眾衛生安全。圖為衛生局人員稽查情形。花蓮縣衛生局提供／中央社

天氣逐漸炎熱，現調飲冰品（手搖飲、冰沙、果汁）等成為民眾解熱消暑方式之一，花蓮衛生局日前稽查夏季飲冰品，3件產品未依規定標示，依食品安全衛生管理法處辦。

花蓮縣衛生局今天發布訊息表示，啟動「現場調製飲品及冰品稽查專案」，稽查連鎖飲料店、便利商店、速食店及冰品店等16家業者，共抽驗30件飲冰品及配料，檢驗項目包含沙門氏桿菌、腸桿菌科等微生物，以及咖啡因、總糖量和總熱量等共65項次。

查出未依規定標示共有3件產品，分別為2件咖啡因及1件總糖量/總熱量，其中1件為花蓮縣業者，已依食品安全衛生管理法相關法規處辦，另2件移交外縣巿處辦。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，連鎖飲料店、超商及速食業者，應依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」辦理，於販售飲品時明確標示，載明飲品總糖量與總熱量、茶葉與咖啡原料的原產地、咖啡因含量、果蔬汁應正確標示品名及成分內容。

若未依規定標示，將依違反食品安全衛生管理法第25條第2項規定，處3萬元以上300萬元以下罰鍰；如果是標示不實，依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

夏季氣溫升高，環境潮濕悶熱，微生物容易孳生，飲冰品在製作及保存過程中若管理不善，極易發生污染。因此，業者務必落實自主管理，確保從業人員衛生、製程環境清潔及食材儲存得當。

花蓮縣衛生局提醒民眾，夏季高溫細菌容易孳生，選購飲品、冰品、涼麵、現切水果時，多留意現場工作人員、環境及容器等衛生條件；購買後應儘速食用，以免細菌孳生或變質。

衛生局將持續加強稽查抽驗飲冰品，保障民眾食用飲冰品的衛生安全；從源頭管理、查驗、消費者保護，都嚴加落實，針對違法必定依法處辦、絕不寬貸。若消費者有任何食品安全衛生問題，可撥打花蓮縣衛生局服務專線03-8226959洽詢。

食品安全 衛生局 花蓮 冰品

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