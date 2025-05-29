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亞東醫院推AI系統語音辨識逾90% 撰寫病歷節省人力

中央社／ 新北29日電
亞東紀念醫院今天表示，攜手研院與台灣微軟，打造支援中、英、台語與醫療術語的「AI智慧紀錄系統」，提升語音辨識準確率達90%，大幅減輕書寫病歷負擔，讓人力專注於臨床照護。圖為亞東醫院外觀。圖／中央社
亞東紀念醫院今天表示，攜手研院與台灣微軟，打造支援中、英、台語與醫療術語的「AI智慧紀錄系統」，提升語音辨識準確率達90%，大幅減輕書寫病歷負擔，讓人力專注於臨床照護。圖為亞東醫院外觀。圖／中央社

亞東紀念醫院今天表示，攜手研院與台灣微軟，打造支援中、英、台語與醫療術語的「AI智慧紀錄系統」，提升語音辨識準確率達90%，大幅減輕書寫病歷負擔，讓人力專注於臨床照護。

亞東醫院今天與工業技術研究院、台灣微軟，舉行AI智慧紀錄系統成果發表會。院方表示，面對全球醫護人力短缺的嚴峻挑戰，AI智慧紀錄系統顛覆醫療紀錄模式，也實現以人為本的照護。

亞東醫院新聞稿表示，在臨床節奏緊湊、醫護人力短缺下，瞄準AI技術輔助臨床工作的機會，與工研院合作開發專屬語音資料庫與智慧語音系統，整合中、英語及醫學術語的辨識功能。

院方說，AI語音系統率先導入急重症單位，應用於自動撰寫護理紀錄、解釋病情及身體評估紀錄，撰寫病歷時間由原本的30分鐘，縮短至僅3分鐘，大幅減輕醫護時間與精力。

重症醫學部主任辛和宗說，急重症病房收治個案的病況變化快、資訊量大，醫護人員需即時紀錄，「AI智慧紀錄系統」就像是醫護的第二雙手，不僅能精準辨識語音協作紀錄，AI甚至連台語都聽得懂，還能自動補充醫療名詞解釋並刪除口語贅詞。

院方說，今年2月起，系統已應用於全院所有護理單位的護理紀錄及病情解釋，大幅提升臨床效率。醫護人員可善用零碎時間，透過手機於微軟的平台語音輸入，並一鍵上傳，即時完成紀錄。

亞東醫院人工智慧中心主任王棨德說，醫療語言高度專業，為強化AI辨識能力，團隊蒐集50小時的臨床語音資料，歷經5個月研發，打造專屬語音資料庫及「Label Studio標註平台」，深度學習訓練醫療術語與常見口語，使語音辨識準確率達90%以上。

王棨德說，系統也導入微軟的Azure OpenAI GPT-4o語言模型，不僅能補全語意、生成完整的病歷內容，並將口語敘述即時轉換為結構化病歷，輕鬆整合醫院資訊系統，提升臨床應用效能。未來，將拓展至撰寫其他各項病歷、報告，以減少人工紀錄，提升醫療整體效能。

護理部督導劉彩文表示，護理人員每天約有15%的工作時間耗費在輸入病歷。為確保交班資訊的正確性，常需反覆手動輸入與校對內容。傳統語音系統在辨識醫療術語與中英夾雜口語的表現有限，需大量人工校正，反而造成更多工作負擔。

亞東醫院副院長張至宏表示，AI技術的應用，翻轉醫護溝通與紀錄新模式，得以更多時間專注於照顧病患。將持續深化跨界合作，打造高效率、高整合度的智慧醫療環境。

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