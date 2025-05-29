結合金融與醫療永續 王麗玲：打造綠色醫療新生態系

醫療永續發展面臨多項挑戰，碳費明年五月起繳費，身為碳排大戶的醫療院所，目前雖暫緩徵收，未來勢必也會成為繳納碳費的業別之一；專家估算，醫界一年恐需要繳納380億元的碳費，恐對醫界形成龐大壓力；台灣永續金融與企業影響力協會理事長王麗玲指出，金管會已帶動銀行、保險與證券業進入減碳投融資市場，同步也推動綠色金融，盼能透過綠色金融與科技等手段，協助醫療院所進行結構轉型。

環境部去年拍板碳費費率，一般費率每公噸300元，環團建議，碳費應從500元起徵，並且逐年提高，於2030年時達到每噸3000元；台灣醫院協會理事長李飛鵬以每噸3000元計算，目前全台碳排總排放量為2億7500萬噸，醫療院所占所有產業的4.6%計算，未來一年恐被徵收380億元的碳費。

醫療院所在健保的制度下，已陸續出現財務危機，又面臨後續得徵收碳費，王麗玲說，政府從多年前即推動「綠色金融」行動方案，且每年不斷加值更新內容，目前不少銀行已經協助醫院導入綠色供應鏈、進行碳盤查與無紙化流程，初步已見成效，且除了醫學中心，更希望協助資源有限的中小型醫療機構轉型，未來將結合綠色保險，推動「健康促進保單」，鼓勵全民預防醫學與健康管理。

王麗玲說，台灣永續金融與企業影響力協會將組成「綠色醫療聯盟」與「健康醫療小組」，提供醫療機構永續轉型所需的資源與輔導，同時串聯金融、科技、學術與政府部門，共同建構完整的永續醫療生態系。

金管會金融市場發展及創新處副處長施宜君說，金管會鼓勵金融機構，將資金投入符合社會效益的專案，如醫療永續等，針對醫療院所的貸款或補助，金管會建議應由目的事業主管機關，如衛福部，先提供專案貸款資金或利息補貼，金管會則可協調銀行系統，積極配合辦理相關貸款或融資專案。