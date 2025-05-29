桃園機場捷運發生異常 影響列車延誤4分鐘

桃園捷運公司今天說，機場捷運下午2時因號誌通訊設備發生異常，列車於A9林口站至A10山鼻站之間因自趨安全機制停車、慢速行駛，造成延誤約4分鐘，已在4時恢復。

桃園大眾捷運股份有限公司向媒體表示，機場捷運於A9林口站至A10山鼻站之間，因號誌通訊設備發生短暫異常狀況，導致列車因自趨安全機制停車，行控中心依照標準作業程序指示列車以慢速方式行駛，通過該路段後則恢復正常運行。

桃園捷運公司說，本次事件平均延誤約4分鐘，本次事件約下午2時發生，在4時恢復，目前維修人員已駐點隨時因應狀況。