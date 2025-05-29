二手菸難防民團籲重設校園吸菸區 國健署：會加強宣導

2022年菸害防制法修法，禁止大學校園設置吸菸區。學生團體今天表示，這3年來，7成校園吸菸者外溢至校園周邊抽菸，另3成在校內各處吸菸，反讓更多人受二手菸害，建議衛福部修法，允許大學重設吸菸區。對此，衛福部國健署表示，校園內禁設吸菸區是考量校方管理方便，將持續透過宣導，讓學校同儕發揮影響力，幫助學生戒菸。

國健署菸害防制組長羅素英說，菸害防制法修法後，禁菸年齡提高至20歲，當時與教育部討論，對方提出意見，認為大專院校學生年齡，涵蓋禁菸年齡範圍，以108學年度為例，大專院校未滿20歲學生，人數占比逾3分之一，允許大專院校設置吸菸區，恐讓校方在菸害管理上面臨實務挑戰與困難，因此決議將大專院校列入全面禁菸場所。

校園二手菸難防，羅素英表示，教育部頒布校園菸害防制實施計畫，降低學生、教職員二手菸暴露率，衛福部則提供宣導資源，包括吸菸率調查結果等，協助教育部訂定防制策略。國健署提供戒菸服務資源，學生可善用全台2700家合約醫事機構，經醫事機構協助戒菸者，成功率20%以上；不想讓他人知道吸菸的學生，可撥打專線電話0800-636-363諮詢，由專人提供相關衛教資訊擺脫菸癮。

另，羅素英強調，校方應該多加溝通宣導，鼓勵學生互相尊重，兼顧師生學習與健康，衛福部提供各級學校戒菸相關資源，以大專院校來說，學生愛用社群平台，且研究顯示，同儕支持對戒菸成功率影響大，國健署透過IG、Threads等學生常用平台宣導戒菸資訊，盼透過同溫層互相影響，幫助大專院校學生遠離菸害。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康