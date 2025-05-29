淨零政策失衡？ 社區協會憂心小醫院恐成醫療碳排棄子

淨零排放已成國際趨勢，台灣從今年元旦起計算碳費，納入需要繳納碳費的企業，從今年五月起申報，但不繳費，明年五月起開始繳納；醫療院所雖為排碳大戶，但礙於職業特殊性，尚未納入繳納碳費的業別，但衛福部要求今年底前，23家醫學中心得完成碳盤查，先了解自身的排碳量，但目前淨零碳排目標設在2050年，區域以及地區醫院認為，政府也應該投資資源，協助他們走進永續領域。

社區醫院協會秘書長申哲表示，衛福部今年編列2000萬預算協助輔導醫療院所，培養永續人才協助淨零轉型，不止醫學中心，衛福部所屬的部立醫院也都完成初步的碳盤查，很明顯地政府現階段的政策執行，聚焦在醫學中心與大型體系的醫院，相較之下，規模小的區域醫院、地區醫院等，已處於起跑點的落後狀態。

申哲表示，在資源有限的情況下，政策自然會有所取捨，但如果不及時投入資源協助地區醫院轉型，未來幾年其與大型醫院的落差只會持續擴大。如果等到2050年淨零碳排的目標逼近，政府才意識到小型醫院的資源不足，時間接近才回頭補救，屆時所需的資源恐會更龐大，成本效益也會大打折扣。

申哲認為，政府應優先投入資源協助最難翻身的地區醫院，而不是將資源集中於本來就具調適能力的醫學中心，否則在未來5至10年間，就出現「大者恆大，小者萎縮」的結構性問題。

他強調，分級醫療的落實，是醫療永續不可或缺的根基，若分級醫療未落實，國家醫療體系將朝向M型化發展，後續也將對民眾就醫造成衝擊，醫療可近性降低、醫學中心過度擁擠等，最終，台灣引以為傲的醫療水準，恐將因M型化結構而停滯甚至退步。

立委陳菁徽表示，衛福部編列2000萬預算，協助輔導醫療院所培養永續人才，應著重在資源較不足的區域醫院或地區醫院等小型醫院，衛福部應強化這部分降低差異。

衛福部醫事司科長劉郁孚表示，衛福部針對永續的議題，每年皆是編列2000萬元，且都是著力在資源相對於醫學中心不足的小型醫院。許多量體較大的醫療機構，本身就具備具備偵錯、自行盤點與管理的能力，能夠主動參與減碳行動，而量體較小的醫院，對於「淨零」的認知普遍較低，也不清楚醫療機構能在永續議題中扮演什麼樣的角色。因此，衛福部推動的第一步，就是協助這些中小型醫療機構建立對「淨零」與「永續」的基本認知。

劉郁孚表示，提升小型醫院對於淨零的意識行動，希望是「有感但無痛」的，盼能透過日常企業文化的調整、工作流程的改善與一些簡單措施的導入，就能有效貢獻於減碳。目前依照需求分為三級提供資源，初階是針對有意願做碳盤查的機構，提供盤查輔導與技術資源；中階則是對已有盤查能力、需進一步節能輔導的機構，提供節能輔導與協助；進階則是對於不清楚如何申請補助或資源的機構，幫忙整合經濟部及其他部會的補助資源，主動提供協助與轉介。

劉郁孚說，未來對於永續的發展階段，將會導入循環經濟與減廢策略，如發展循環經濟概念、推動廢棄物減量、減塑與減廢、擴大醫療體系在減碳議題上的實質貢獻。