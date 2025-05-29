新冠疫情升溫 民眾返鄉搭大眾運輸…衛福部：記得戴口罩

行政院長卓榮泰今天在行政院會聽取衛生福利部「新冠疫情現況及因應作為」報告後表示，近期新冠疫情有上升趨勢，端午節連續假期即將展開，今天起將有許多國人結伴出遊或返鄉團圓，請衛福部加強宣導民眾落實個人防疫，保持勤洗手、遵守咳嗽對應禮節，並建議於醫院診所、長照機構、大眾運輸工具及人潮聚集所在處，均能佩戴口罩；若身體發生異狀，除佩戴口罩外，也應盡速篩檢或就醫，以降低群體感染風險。

卓榮泰說，請衛福部確實掌握醫療院所門診、急診及住院病床等醫療服務量能，加強宣導分級醫療制度，確保有需要之民眾皆能獲得妥適醫療照顧。 端午節連續假期即將展開，今天起有許多國人結伴出遊或返鄉團圓。記者邱德祥／攝影